Из чего сделать полезный домашний зефир для детей: без сахара и красителей

Домашний зефир может быть не только вкусным, но и полезным. Если приготовить его на основе творога и фруктов, без добавления сахара и искусственных красителей, такой десерт станет отличным вариантом для малышей. Его текстура мягкая, вкус нежный, а пользу трудно переоценить. Готовится такой зефир просто и быстро, а хранить его можно в холодильнике в силиконовых формочках.

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Рецептом полезного домашнего зефира для детей поделилась фудблогер Виктория (victoria.syvak) на своей странице в Instagram. Идеально для перекуса или десерта после основного блюда.

Ингредиенты:

200 г творога

100 г клубники или других ягод/фруктов по желанию

1 ч.л. агар-агара

50 мл воды (для растворения агар-агара)

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положите творог и свежую клубнику или другие ягоды (можно использовать малину, чернику, персик или банан).

2. Взбейте все до однородной, гладкой консистенции.

3. Агар-агар залейте водой и поставьте на небольшой огонь. Подогревайте до закипания, постоянно помешивая, пока желирующее вещество полностью не растворится.

4. Добавьте горячий агар-агар к творожно-фруктовой массе и еще раз хорошо взбейте блендером, чтобы все равномерно соединилось.

5. Готовую смесь разлейте в силиконовые формочки. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут до полного застывания.

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