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Из какого мяса приготовить для ребенка полезные и нежирные котлеты: простой рецепт
Котлеты для ребенка должны быть достаточно питательными и нежирными. Для этого нужно выбрать правильное мясо, а также отказаться от жарки изделий на масле.
Идея приготовления нежирных котлет из кролика для ребенка опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш кролика – 250 г
- лук – четвертинка
- натертая морковь – 3 ст.л.
- натертая брокколи – 3 ст.л.
- очень мелкая пшеничная или кукурузная крупа – 2 ст.л. (также можно манку или семолину)
- специи – соль, душистый перец, лавровый лист (после года)
Способ приготовления:
1. В фарш натереть морковь, брокколи.
2. Добавить измельченный лук.
3. Добавить сырую крупу, соль.
4. Все хорошо вымешать.
5. Сформировать котлеты.
6. Выложить на сковородку, добавить немного воды и специи.
7. Готовить под крышкой 15 минут.
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