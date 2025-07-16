Из какого мяса приготовить для ребенка полезные и нежирные котлеты: простой рецепт

Котлеты для ребенка должны быть достаточно питательными и нежирными. Для этого нужно выбрать правильное мясо, а также отказаться от жарки изделий на масле.

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Идея приготовления нежирных котлет из кролика для ребенка опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш кролика – 250 г

лук – четвертинка

натертая морковь – 3 ст.л.

натертая брокколи – 3 ст.л.

очень мелкая пшеничная или кукурузная крупа – 2 ст.л. (также можно манку или семолину)

специи – соль, душистый перец, лавровый лист (после года)

Способ приготовления:

1. В фарш натереть морковь, брокколи.

2. Добавить измельченный лук.

3. Добавить сырую крупу, соль.

4. Все хорошо вымешать.

5. Сформировать котлеты.

6. Выложить на сковородку, добавить немного воды и специи.

7. Готовить под крышкой 15 минут.

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