К каким пищевым привычкам не стоит приучать детей: топ-3 совета для родителей

Пищевые привычки формируются с детства, и именно родители чаще всего задают направление. Важно не просто накормить ребенка, а сделать это с пользой и пониманием. Некоторые привычки, которые кажутся удобными или безобидными, на самом деле могут навредить. Чтобы избежать этого, стоит обратить внимание на несколько распространенных ошибок.

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Простыми советами, которые помогут выстроить здоровое пищевое поведение ребенка, поделилась нутрициолог Анна Бойко(kidsdietolog) в Instagram. Такая шпаргалка точно вам пригодится.

Сок или газированные напитки вместо воды – не лучший выбор

Даже если на этикетке указано, что сок "100% натуральный", это все равно продукт с высоким содержанием фруктового сахара. В таких напитках нет клетчатки, которая естественно содержится во фруктах, и именно она помогает медленнее усваивать сахар. Если же вместо воды ребенок постоянно пьет сладкие напитки, организм начинает терять жидкость, снижается способность усваивать витамины, пересыхают слизистые оболочки. В таком состоянии тело становится более уязвимым к вирусам и простудам. Именно привычка пить воду, а не соки или лимонады, должна быть базовой.

Отсутствие стабильного пищевого режима

Часто бывает, что ребенок ест "что будет на кухне". Это кажется удобным, но отсутствие четкого режима негативно влияет на организм. Когда ребенок питается нерегулярно, без полноценных завтраков, без источников белка и клетчатки, тело вынуждено постоянно приспосабливаться, а не восстанавливаться. Режим – это структура, которая позволяет организму работать слаженно.

Надежда только на витамины – ошибочный подход

Иногда родители считают, что достаточно дать ребенку витамины и можно не волноваться за рацион. Однако ни один БАД не заменит полноценную пищу. Если ежедневно в организме не хватает белка, железа, полезных жиров – ни одна добавка не компенсирует эти потери. Иммунитет не строится "витаминкой на ночь", а формируется на базе полноценного питания. Это как дом: если фундамент слабый, крыша не спасет.

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