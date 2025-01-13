Как и когда приучать ребенка к вилке: развеиваем мифы

Существует ли идеальный возраст для приучения малыша к использованию вилки во время еды ? Этот вопрос беспокоит многих родителей, но ответ может удивить: единственно правильного возраста нет. Все зависит от индивидуальных способностей ребенка и его интереса к столовым приборам. Самое важное в этом процессе – поддержка и пример родителей, которые помогут ребенку освоить новый навык.

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О том, как правильно приучать ребенка к вилке, рассказала педиатр Екатерина Песчанская на своей странице в Instagram. В этом процессе следует учесть несколько важных

Когда начинать

Эксперт отмечает, что первые попытки приучения можно начинать в возрасте 12–14 месяцев, ведь именно тогда малыши проявляют интерес к новым предметам, в частности столовым приборам. Однако никаких строгих возрастных рамок здесь нет – главное, чтобы ребенок был готов и хотел пробовать что-то новое.

Как помочь ребенку овладеть навыком есть вилкой

Будьте примером. Лучший способ научить – это показать. Приемы пищи всей семьей помогут малышу увидеть, как и зачем использовать вилку.

Сделайте процесс увлекательным. Покажите ребёнку, как удобно и весело накалывать еду. Позвольте ей взять вилку в руки и самостоятельно попытаться пользоваться прибором.

Выбирайте правильный инструмент. Для удобства ребенка используйте специальные детские вилки:

они меньше по размеру;

имеют более широкую ручку;

менее острые, что обеспечивает безопасность.

Будьте терпеливы. Освоение вилки может занять время. Ребёнок будет ошибаться, но это естественно. Позвольте ему экспериментировать и учиться в собственном темпе.

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