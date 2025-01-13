Как и когда приучать ребенка к вилке: развеиваем мифы
Существует ли идеальный возраст для приучения малыша к использованию вилки во время еды ? Этот вопрос беспокоит многих родителей, но ответ может удивить: единственно правильного возраста нет. Все зависит от индивидуальных способностей ребенка и его интереса к столовым приборам. Самое важное в этом процессе – поддержка и пример родителей, которые помогут ребенку освоить новый навык.
О том, как правильно приучать ребенка к вилке, рассказала педиатр Екатерина Песчанская на своей странице в Instagram. В этом процессе следует учесть несколько важных
Когда начинать
Эксперт отмечает, что первые попытки приучения можно начинать в возрасте 12–14 месяцев, ведь именно тогда малыши проявляют интерес к новым предметам, в частности столовым приборам. Однако никаких строгих возрастных рамок здесь нет – главное, чтобы ребенок был готов и хотел пробовать что-то новое.
Как помочь ребенку овладеть навыком есть вилкой
Будьте примером. Лучший способ научить – это показать. Приемы пищи всей семьей помогут малышу увидеть, как и зачем использовать вилку.
Сделайте процесс увлекательным. Покажите ребёнку, как удобно и весело накалывать еду. Позвольте ей взять вилку в руки и самостоятельно попытаться пользоваться прибором.
Выбирайте правильный инструмент. Для удобства ребенка используйте специальные детские вилки:
- они меньше по размеру;
- имеют более широкую ручку;
- менее острые, что обеспечивает безопасность.
Будьте терпеливы. Освоение вилки может занять время. Ребёнок будет ошибаться, но это естественно. Позвольте ему экспериментировать и учиться в собственном темпе.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что положить в ланчбокс школьникам