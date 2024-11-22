Что положить в ланчбокс школьникам, чтобы было полезно: идеи перекусов

Перекус в школе играет немаловажную роль в поддержании здоровья и активности ребенка. Правильно подобранный ланчбокс поможет школьнику оставаться энергичным, внимательным и сконцентрированным в течение всего дня. Однако не все перекусы одинаково полезные. Продукты, такие как печенье, вафли, конфеты или пакетированные соки, дают кратковременный эффект, быстро повышая уровень сахара в крови, но так же быстро вызывают усталость и раздражительность.

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О том, каким должен быть ланчбокс для ребенка в школу рассказала консультант по здоровому питанию Мария Федоренко на своей странице в Facebook. Есть много разнообразных полезных вариантов.

Основные принципы здорового перекуса:

1. Сбалансированность. Ланчбокс должен содержать белки, углеводы, жиры, а также овощи или фрукты.

2. Удобство. Выбирайте продукты, которые не крошатся, не пачкают рук и имеют приятный запах.

3. Разнообразие. Включайте разноцветные дукты с разными текстурами. Это сделает еду привлекательной и полезной.

Составляющие идеального ланчбокса

Углеводы для энергии.

Цельнозерновой хлеб

Хлебцы или крекеры

Лаваш

Белок для сытости

Вареное яйцо

Кусочек мяса или курицы

Сыр или йогурт

Нут или другие бобовые

Овощи и фрукты

Чери-помидоры

Огурцы, сладкий перец

Морковь, брокколи

Ягоды, виноград, яблоки Соусы или намазки

Хумус

Сливочный сыр

Ореховая паста

Полезный десерт

Черный шоколад

Сухофрукты и орехи

Домашняя пастила или печенье

Фрукты или зерновые батончики

Примеры ланчбоксов для школьников

Соленый вариант

1. Соленые крекеры. Ломтик сыра. Морковь или огурец. Сезонный фрукт (яблоко, слива). Сэндвич с арахисовой пастой и бананом

2. Цельнозерновой хлеб. Арахисова поста. Банан. Натуральный йогурт с добавками

3. Естественный йогурт. Орехи или семена. Свежие фрукты. Лаваш с овощами и хумусом.

4. Лаваш с хумусом. Огурец и помидор. Черный шоколад или пастила. Классический сэндвич.

5. Цельнозерновой хлеб. Куриное филе или индейка. Листья салата, огурец, томаты. Домашние нагетсы с овощами

6. иДомашние куриные наггетсы. Овощная нарезка (морковь, перец). Фрукт (груша, яблоко). Хлеб с нутом и сухофруктами.

7. Вареный нут. Цельнозерновой хлебец.

8. Сухофрукты.

Советы для родителей

1. Привлекайте ребенка к подготовке ланчбокса. Это не только сделает процесс более приятным, но и поможет развивать полезные привычки.

2. Экспериментируйте с разными текстурами и вкусами. Сочетайте хрустящие овощи с мягкими пастами или сыром.

3. Всегда добавляйте овощи или фрукты. Они снабжают витамины и клетчатку, необходимые для работы мозга.

4. Полезный ланчбокс – это не только еда, а инвестиция в здоровье и успех вашего ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.