Что положить в ланчбокс школьникам, чтобы было полезно: идеи перекусов
Перекус в школе играет немаловажную роль в поддержании здоровья и активности ребенка. Правильно подобранный ланчбокс поможет школьнику оставаться энергичным, внимательным и сконцентрированным в течение всего дня. Однако не все перекусы одинаково полезные. Продукты, такие как печенье, вафли, конфеты или пакетированные соки, дают кратковременный эффект, быстро повышая уровень сахара в крови, но так же быстро вызывают усталость и раздражительность.
О том, каким должен быть ланчбокс для ребенка в школу рассказала консультант по здоровому питанию Мария Федоренко на своей странице в Facebook. Есть много разнообразных полезных вариантов.
Основные принципы здорового перекуса:
1. Сбалансированность. Ланчбокс должен содержать белки, углеводы, жиры, а также овощи или фрукты.
2. Удобство. Выбирайте продукты, которые не крошатся, не пачкают рук и имеют приятный запах.
3. Разнообразие. Включайте разноцветные дукты с разными текстурами. Это сделает еду привлекательной и полезной.
Составляющие идеального ланчбокса
- Углеводы для энергии.
- Цельнозерновой хлеб
- Хлебцы или крекеры
- Лаваш
Белок для сытости
- Вареное яйцо
- Кусочек мяса или курицы
- Сыр или йогурт
- Нут или другие бобовые
- Овощи и фрукты
- Чери-помидоры
- Огурцы, сладкий перец
- Морковь, брокколи
- Ягоды, виноград, яблоки Соусы или намазки
- Хумус
- Сливочный сыр
- Ореховая паста
- Полезный десерт
- Черный шоколад
- Сухофрукты и орехи
- Домашняя пастила или печенье
- Фрукты или зерновые батончики
Примеры ланчбоксов для школьников
- Соленый вариант
1. Соленые крекеры. Ломтик сыра. Морковь или огурец. Сезонный фрукт (яблоко, слива). Сэндвич с арахисовой пастой и бананом
2. Цельнозерновой хлеб. Арахисова поста. Банан. Натуральный йогурт с добавками
3. Естественный йогурт. Орехи или семена. Свежие фрукты. Лаваш с овощами и хумусом.
4. Лаваш с хумусом. Огурец и помидор. Черный шоколад или пастила. Классический сэндвич.
5. Цельнозерновой хлеб. Куриное филе или индейка. Листья салата, огурец, томаты. Домашние нагетсы с овощами
6. иДомашние куриные наггетсы. Овощная нарезка (морковь, перец). Фрукт (груша, яблоко). Хлеб с нутом и сухофруктами.
7. Вареный нут. Цельнозерновой хлебец.
8. Сухофрукты.
Советы для родителей
1. Привлекайте ребенка к подготовке ланчбокса. Это не только сделает процесс более приятным, но и поможет развивать полезные привычки.
2. Экспериментируйте с разными текстурами и вкусами. Сочетайте хрустящие овощи с мягкими пастами или сыром.
3. Всегда добавляйте овощи или фрукты. Они снабжают витамины и клетчатку, необходимые для работы мозга.
4. Полезный ланчбокс – это не только еда, а инвестиция в здоровье и успех вашего ребенка.
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