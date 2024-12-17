Как оформить ланчбокс для ребенка в школу в стиле Рождества: интересные идеи

Праздничное настроение можно создать не только дома или на улице, но даже в обычном школьном ланчбоксе. Если ваш ребенок пока не готов наслаждаться школьным рождественским обедом или имеет свои вкусы, это не повод оставлять его без праздничного настроения. Ланчбокс, оформленный в Рождественском стиле, поможет создать уютную атмосферу и порадовать ребенка даже в школе.

Видео дня

Интересными идеями для создания праздничного ланчбокса, который будет одновременно вкусным, веселым и полезным, поделилась эксперт по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram.

Идеи для рождественского ланчбокса

Символы Рождества

Используйте специальные формочки для вырезания печенья для создания сандвичей в форме елки, звезды или снежинки. Для декора добавьте зелень (например листья салата) или красный перец для ярких акцентов.

Рождественские вкусности

Положите в ланчбокс мини-имбирные пряники или печенье в форме оленей, санты или елок. Если вы хотите снизить количество сахара, можно сделать фруктовые закуски, вырезав яблоко или дыню в праздничных формах.

Цвета праздника

Разместите в меню красные, зеленые и белые продукты, которые ассоциируются с Рождеством. Например:

красный: клубника, гранат, вяленые помидоры.

зеленый: огурцы, брокколи, зеленый виноград

белый: творог, йогурт, рисовые крекеры.

Фантастические детали

Используйте маленькие шпажки для создания "снежников" из шаров моцареллы и винограда. Можно сделать съедобного "оленя" из крекера, арахисового масла, кусочка банана и шоколадных капель для глаз.

Напиток в рождественском стиле

Подготовьте мини-термос из какао, добавив немного маршмелоу сверху или пакуйте домашний компот в красном оттенке (например, из клюквы или вишни).

Упаковка в праздничном стиле

Если у вас совсем мало времени, можно завернуть ланчбокс в праздничную бумагу. Ребенок откроет такую упаковку с не меньшим удовольствием, чем рождественский подарок.

Полезные советы для родителей

Привлекайте ребенка к подготовке. Вместе вырезать сандвичи или украшать десерты – это веселое занятие, еще больше развивающее ощущение праздника. Учитывайте вкусовые предпочтения ребенка. Не обязательно перегружать пищу декором, если ребенок любит простые и понятные блюда. Не забывайте о балансе. Даже в праздничный день ланчбокс должен оставаться питательным и полезным.

Ранее редакция OBOZ.UA сообщала о том, как порезать продукты в ланчбокс, чтобы ребенок был в восторге.