Как порезать продукты в ланчбокс, чтобы ребенок был в восторге: интересные советы

Чтобы привлечь ребенка к питательному перекусу в школе, следует оригинально подать еду. Полезные продукты, если они эффектно поданы, станут настоящими вкусностями. Ребенку будет не только вкусно, но интересно.

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Интересной идеей подачи перекуса в ланчбоксе для ребенка поделилась эксперт по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram.

Что вам понадобится:

тостовый хлеб

вкусный тостовый сыр

огурцы

фрукты

любимые снеки ребенка

печенье в качестве десерта

Что сделать

1. Возьмите два кусочка тостового хлеба.

2. Сверху выложите по кусочку сыра.

3. Накройте еще двумя кусочками хлеба.

4. Возьмите любую формочку, которая у вас есть для того, чтобы вырезать мини-сэндвичи.

5. Выложите готовые изделия в ланчбокс.

6. Нарежьте огурцы кружочками.

9. Из этих кружочков вырежьте также фигурки произвольной формы. Это можно сделать из специальных лекал или просто ножом.

10. В отдельные емкости выложите любимые снеки ребенка, а также фрукты.

11. Если печенье большое, его можно разрезать на удобные треугольнички.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.