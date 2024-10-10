Как порезать продукты в ланчбокс, чтобы ребенок был в восторге: интересные советы
Чтобы привлечь ребенка к питательному перекусу в школе, следует оригинально подать еду. Полезные продукты, если они эффектно поданы, станут настоящими вкусностями. Ребенку будет не только вкусно, но интересно.
Интересной идеей подачи перекуса в ланчбоксе для ребенка поделилась эксперт по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram.
Что вам понадобится:
- тостовый хлеб
- вкусный тостовый сыр
- огурцы
- фрукты
- любимые снеки ребенка
- печенье в качестве десерта
Что сделать
1. Возьмите два кусочка тостового хлеба.
2. Сверху выложите по кусочку сыра.
3. Накройте еще двумя кусочками хлеба.
4. Возьмите любую формочку, которая у вас есть для того, чтобы вырезать мини-сэндвичи.
5. Выложите готовые изделия в ланчбокс.
6. Нарежьте огурцы кружочками.
9. Из этих кружочков вырежьте также фигурки произвольной формы. Это можно сделать из специальных лекал или просто ножом.
10. В отдельные емкости выложите любимые снеки ребенка, а также фрукты.
11. Если печенье большое, его можно разрезать на удобные треугольнички.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.