Как оригинально подать цветную капусту детям, чтобы они полюбили этот овощ: простая и бюджетная идея

Цветная капуста – очень питательный и полезный продукт, который можно найти в магазине в любое время года. Для детского питания блюда из этого овоща будут очень кстати. Но для того, чтобы малыши захотели есть такой суперфуд, его нужно действительно вкусно приготовить.

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О том, как вкусно и полезно приготовить цветную капусту для детей, рассказала фудблогер Карина Перовская (perovska.karina ) в Instagram. Мука и растительное масло вам не понадобятся.

Ингредиенты:

капуста – 3-4 соцветия

яйца – 1 шт.

молоко – 150 мл.

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Сварить капусту до готовности.

2. Нарезать небольшими кусочками, выложить в форму.

3. Яйцо, молоко, натертый сыр хорошо перемешать.

4. Равномерно распределить по формам.

5. Готовить в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

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