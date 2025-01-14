Как оригинально подать цветную капусту детям, чтобы они полюбили этот овощ: простая и бюджетная идея
Цветная капуста – очень питательный и полезный продукт, который можно найти в магазине в любое время года. Для детского питания блюда из этого овоща будут очень кстати. Но для того, чтобы малыши захотели есть такой суперфуд, его нужно действительно вкусно приготовить.
О том, как вкусно и полезно приготовить цветную капусту для детей, рассказала фудблогер Карина Перовская (perovska.karina ) в Instagram. Мука и растительное масло вам не понадобятся.
Ингредиенты:
- капуста – 3-4 соцветия
- яйца – 1 шт.
- молоко – 150 мл.
- твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Сварить капусту до готовности.
2. Нарезать небольшими кусочками, выложить в форму.
3. Яйцо, молоко, натертый сыр хорошо перемешать.
4. Равномерно распределить по формам.
5. Готовить в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
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