Как приготовить детское шампанское дома: точно будет полезнее магазинного

Домашнее ананасовое шампанское – это необычный и вкусный напиток, который легко приготовить своими руками. Он идеально подходит для праздничного стола, удивляя гостей своим экзотическим вкусом. Готовить его просто, а результат точно превзойдет ожидания. Благодаря естественному брожению напиток выходит легким и освежающим.

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Рецептом домашнего ананасового шампанского поделилась фудблогерка с ником treskablog в Instagram. Такой напиток точно поразит ваших детей.

Ингредиенты:

кожуры одного большого ананаса

сахар – 350-400 г

вода – 600 мл для сиропа + холодная питьевая вода для заполнения банки

Способ приготовления:

1. Снимите шкурки со свежего ананаса и положите их в чистую трехлитровую банку.

2. В сотейнике соединить 350-400 г сахара и 600 мл воды.

3. Нагреть на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

4. Полученный сироп перелить в банку с ананасовыми шкурками.

5. Долить обычную холодную питьевую воду вверх банки.

6. Накрыть банку марлей, закрепив ее резинкой или лентой.

7. Оставить банку на кухне при комнатной температуре.

8. Через день начнется процесс брожения. Еще через 2-3 дня напиток будет готов.

9. Продолжительность брожения зависит от зрелости ананаса, его сладости, количества добавленного сахара и температуры в помещении.

10. Процедите шампанское через сито или марлю, разлейте его в пластиковые бутылки.

11. Оставьте в бутылках не менее 7 см до края свободного пространства.

12. Положите бутылки горизонтально в холодильник – это важный этап стабилизации напитка.

12. Оставьте шампанское в холодильнике еще на неделю.

13. Подавайте охлажденным напиток, наслаждаясь его свежим и экзотическим вкусом.

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