Как приготовить детям цветные пельмени: подробное описание

Детей гораздо больше привлекает яркая цветная еда. Поэтому очень удачной идеей будет сделать красивые цветные пельмени. Из натуральных и доступных ингредиентов можно сделать желтое, фиолетовое и зеленое тесто.

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Идея приготовления цветных пельменей для детей опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Такие изделия очень весело делать на кухне всей семьей.

Пельмени желтого цвета

Ингредиенты для теста:

морковь – 3 шт. (для 100 мл фреша) – 165 мл.

мука – 500 г

яйца – 1 шт.

соль – 5 г

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления :

1. Приготовить фреш из моркови.

2. Влить его в муку.

3. Добавить яйцо, растительное масло и соль.

4. Замешать тесто и оставить на 30 минут отдыхать в холодильнике.

Пельмени фиолетового цвета

Ингредиенты:

фиолетовая капуста – 0,5 кг (фреш) – 165 мл

мука – 500 г

яйца – 1 шт

соль – 5 г

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Приготовить фреш из капусты.

2. Влить его в муку.

3. Добавить яйцо, соль и растительное масло.

4. Замешайте тесто и оставьте на 30 минут в холодильнике.

Пельмени зеленого цвета

Ингредиенты:

шпинат – 1 пучок 150 мл.

мука – 500 г

яйца – 1 шт.

соль – 5 г

масло – 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Шпинат взбить с 50 мл воды в густой полосе, так, чтобы осталась только пена.

2. Если останутся большие части шпината – цвет не будет однородным.

3. Добавить фреш в муку вместе с другими ингредиентами.

4. Замешать тесто.

5. Оставить на 30 минут в холодильнике.

Ингредиенты для фарша:

бедро индейки – 1,5 кг.

лук – 2 больших шт.

вода до лука – 80 мл.

соль/перец/сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбить лук с водой в смузи.

2. Добавить в фарш вместе со специями.

3. Не волнуйтесь, если фарш покажется редким. Поставьте его в холодильник на 20-30 минут – мясо впитает воду и станет более сочным, что именно нам и нужно.

Формируем пельмени обычным способом

1. Раскатать тесто примерно на 2 мм в толщину.

2. Вырезать кружочки.

3. Выложить фарш и сформировать пельмени.

4. Можно заморозить или сразу отварить.

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