Как приготовить детям цветные пельмени: подробное описание
Детей гораздо больше привлекает яркая цветная еда. Поэтому очень удачной идеей будет сделать красивые цветные пельмени. Из натуральных и доступных ингредиентов можно сделать желтое, фиолетовое и зеленое тесто.
Идея приготовления цветных пельменей для детей опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Такие изделия очень весело делать на кухне всей семьей.
Пельмени желтого цвета
Ингредиенты для теста:
- морковь – 3 шт. (для 100 мл фреша) – 165 мл.
- мука – 500 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 5 г
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления :
1. Приготовить фреш из моркови.
2. Влить его в муку.
3. Добавить яйцо, растительное масло и соль.
4. Замешать тесто и оставить на 30 минут отдыхать в холодильнике.
Пельмени фиолетового цвета
Ингредиенты:
- фиолетовая капуста – 0,5 кг (фреш) – 165 мл
- мука – 500 г
- яйца – 1 шт
- соль – 5 г
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Приготовить фреш из капусты.
2. Влить его в муку.
3. Добавить яйцо, соль и растительное масло.
4. Замешайте тесто и оставьте на 30 минут в холодильнике.
Пельмени зеленого цвета
Ингредиенты:
- шпинат – 1 пучок 150 мл.
- мука – 500 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 5 г
- масло – 2 ст. л
Способ приготовления:
1. Шпинат взбить с 50 мл воды в густой полосе, так, чтобы осталась только пена.
2. Если останутся большие части шпината – цвет не будет однородным.
3. Добавить фреш в муку вместе с другими ингредиентами.
4. Замешать тесто.
5. Оставить на 30 минут в холодильнике.
Ингредиенты для фарша:
- бедро индейки – 1,5 кг.
- лук – 2 больших шт.
- вода до лука – 80 мл.
- соль/перец/сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбить лук с водой в смузи.
2. Добавить в фарш вместе со специями.
3. Не волнуйтесь, если фарш покажется редким. Поставьте его в холодильник на 20-30 минут – мясо впитает воду и станет более сочным, что именно нам и нужно.
Формируем пельмени обычным способом
1. Раскатать тесто примерно на 2 мм в толщину.
2. Вырезать кружочки.
3. Выложить фарш и сформировать пельмени.
4. Можно заморозить или сразу отварить.
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