Как приготовить домашние куриные сосиски для детей: значительно лучше магазинных
Магазинные сосиски - это не самый лучший вариант, если речь идет о детях. Значительно полезнее будет приготовить изделия в домашних условиях.
Идея приготовления домашних куриных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Технология максимально простая.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- морковь свежая (мелко натертая) – 1/2 средней
- сливки 15% (можно 10%) – 4 ст.л.
- масло гхи или сливочное – 1 ч.л.
- куркума - щепотка (для цвета, по желанию)
Способ приготовления:
1. Куриное филе измельчить в блендере до консистенции.
2. Добавить морковь (мелко натертую).
3. Добавить сливки, масло.
4. Измельчить в блендере до кремовой, однородной консистенции.
5. Если необходимо, охладить фарш в холодильнике 15-20 минут – так сосиски будут лучше держать форму.
6. Сформировать сосиски с помощью кондитерского мешка (очень удобно), заполнив специальную силиконовую формочку.
7. Готовить на пару 20 минут. Можно воспользоваться мультиваркой, в режиме "пароварка".
8. Перед подачей дать немного остыть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: