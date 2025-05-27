Как приготовить домашние куриные сосиски для детей: значительно лучше магазинных

Магазинные сосиски - это не самый лучший вариант, если речь идет о детях. Значительно полезнее будет приготовить изделия в домашних условиях.

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Идея приготовления домашних куриных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Технология максимально простая.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

морковь свежая (мелко натертая) – 1/2 средней

сливки 15% (можно 10%) – 4 ст.л.

масло гхи или сливочное – 1 ч.л.

куркума - щепотка (для цвета, по желанию)

Способ приготовления:

1. Куриное филе измельчить в блендере до консистенции.

2. Добавить морковь (мелко натертую).

3. Добавить сливки, масло.

4. Измельчить в блендере до кремовой, однородной консистенции.

5. Если необходимо, охладить фарш в холодильнике 15-20 минут – так сосиски будут лучше держать форму.

6. Сформировать сосиски с помощью кондитерского мешка (очень удобно), заполнив специальную силиконовую формочку.

7. Готовить на пару 20 минут. Можно воспользоваться мультиваркой, в режиме "пароварка".

8. Перед подачей дать немного остыть.

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