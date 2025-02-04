Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

Фруктовая пастила – очень бюджетная полезная вкусность для детей. Такой десерт можно смело предлагать малышам вместо магазинных конфет и пирожных. Приготовить пастилу вы легко сможете дома.

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Идея приготовления домашней полезной пастилы для детей опубликована на странице фудблогера с ником v.vanilinka в Instagram. Можете выбрать тот способ высушивания пюре, который вам подходит больше всего.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг.
  • вода – 100 мл.
  • сок 1/4 лимона
  • растительное масло без запаха – для смазки

Ингредиенты, которые можно использовать дополнительно:

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты
  • яблочное или другое фруктовое или ягодное пюре – 3-4 ст.л.
  • мед или сахар для послаждения по желанию

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить, порезать.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

2. Сложить в кастрюлю.

3. Полить лимонным соком.

4. Добавить воду и варить под крышкой до мягкости.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

5. Готовые яблоки взбить блендером до однородного пюре.

6. На этом этапе можно добавить мед/сахар или другое фруктовое или ягодное пюре для разнообразия.

7. Листы или поддоны сушилки (если есть перфорация – используем силиконизированный пергамент) смазать тонким слоем масла. Равномерно распределяем пюре тонким слоем, немного поворачивая форму и постукивая, чтобы разровнять.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

8. Для того чтобы высушить в электросушилке, нужно выставить температуру и время, а дальше просто ждать.

9. В духовке сушить при температуре 70–90 градусов, оставляя дверцу немного открытой.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

10. Важно не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Если нужно отойти – выключите, а по возвращении снова включайте.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

11. На свежем воздухе – летом можно высушить пастилу на балконе или улице. Просто оставить письмо из пюре на 1-2 дня, обязательно накрыв марлей от пыли и насекомых. Время сушки зависит от влажности пюре, толщины слоя и температуры.

Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты

12. Готовую пастилу нарезать, свернуть в рулетики и хранить в закрытом контейнере.

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