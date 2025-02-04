Как приготовить домашнюю фруктовую пастилу для детей: в составе только натуральные компоненты
Фруктовая пастила – очень бюджетная полезная вкусность для детей. Такой десерт можно смело предлагать малышам вместо магазинных конфет и пирожных. Приготовить пастилу вы легко сможете дома.
Идея приготовления домашней полезной пастилы для детей опубликована на странице фудблогера с ником v.vanilinka в Instagram. Можете выбрать тот способ высушивания пюре, который вам подходит больше всего.
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг.
- вода – 100 мл.
- сок 1/4 лимона
- растительное масло без запаха – для смазки
Ингредиенты, которые можно использовать дополнительно:
- яблочное или другое фруктовое или ягодное пюре – 3-4 ст.л.
- мед или сахар для послаждения по желанию
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить, порезать.
2. Сложить в кастрюлю.
3. Полить лимонным соком.
4. Добавить воду и варить под крышкой до мягкости.
5. Готовые яблоки взбить блендером до однородного пюре.
6. На этом этапе можно добавить мед/сахар или другое фруктовое или ягодное пюре для разнообразия.
7. Листы или поддоны сушилки (если есть перфорация – используем силиконизированный пергамент) смазать тонким слоем масла. Равномерно распределяем пюре тонким слоем, немного поворачивая форму и постукивая, чтобы разровнять.
8. Для того чтобы высушить в электросушилке, нужно выставить температуру и время, а дальше просто ждать.
9. В духовке сушить при температуре 70–90 градусов, оставляя дверцу немного открытой.
10. Важно не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Если нужно отойти – выключите, а по возвращении снова включайте.
11. На свежем воздухе – летом можно высушить пастилу на балконе или улице. Просто оставить письмо из пюре на 1-2 дня, обязательно накрыв марлей от пыли и насекомых. Время сушки зависит от влажности пюре, толщины слоя и температуры.
12. Готовую пастилу нарезать, свернуть в рулетики и хранить в закрытом контейнере.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: