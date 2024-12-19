Как приготовить хрустящие трубочки без вафельницы: детям точно понравится
Сладкие вафельные трубочки – это десерт, о котором знает не одно поколение. Внутрь очень вкусно положить сгущенку или сливочный крем. А для того, чтобы сделать хрустящие основы, вам совсем не обязательно использовать специальную вафельницу.
Как приготовить сладкие трубочки для детей без вафельницы рассказала фудблогер recepty przepisy в Instagram. Вкус вас приятно поразит.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- щепотка соли
- ванильный сахар – 1/2 ч.л.
- сахар – 100 г сахара
- растопленное масло – 140 г
- мука – 200-210 г
- любая начинка
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильную пасту.
2. Взбить венчиком/миксером до рыхлой массы.
3. После этого добавить охлажденное растопленное масло и просеянную муку, вымешать с помощью венчика.
4. Готовое тесто должно быть однородным, достаточно густым.
5. Сковороду разогреть на умеренном огне, выложить 1 ст.л.
6. Жарить до румяности, после этого перевернуть и с другой стороны тоже поджарить.
7. Еще горячую лепешку свернуть в трубочку, охладить и можно наполнить начинкой.
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