Как приготовить котлеты с брокколи, что ели дети: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Моя столовая
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Рецепт котлет

Дети очень часто отказываются есть запеченные и вареные, даже свежие овощи. Но, стоит отметить, что можно совместить два полезных продукта, например, куриное филе и овощи и приготовить котлеты.

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Сочные котлеты с брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и легких в приготовлении котлет с брокколи.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 500 г. куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 300 г. брокколи
  • 1 лук
  • соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера то мелко нарежьте соцветия брокколи и лук.

Основа для котлет

2. Формируем котлеты, выкладываем в форму с пергаментом и запекаем.

Готовые котлеты

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