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Как приготовить котлеты с брокколи, что ели дети: делимся рецептом
Дети очень часто отказываются есть запеченные и вареные, даже свежие овощи. Но, стоит отметить, что можно совместить два полезных продукта, например, куриное филе и овощи и приготовить котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и легких в приготовлении котлет с брокколи.
Ингредиенты:
- 500 г. куриного фарша
- 1 яйцо
- 300 г. брокколи
- 1 лук
- соль, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера то мелко нарежьте соцветия брокколи и лук.
2. Формируем котлеты, выкладываем в форму с пергаментом и запекаем.
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