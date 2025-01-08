Как приготовить котлеты с брокколи, что ели дети: делимся рецептом

Дети очень часто отказываются есть запеченные и вареные, даже свежие овощи. Но, стоит отметить, что можно совместить два полезных продукта, например, куриное филе и овощи и приготовить котлеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и легких в приготовлении котлет с брокколи.

Ингредиенты:

500 г. куриного фарша

1 яйцо

300 г. брокколи

1 лук

соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера то мелко нарежьте соцветия брокколи и лук.

2. Формируем котлеты, выкладываем в форму с пергаментом и запекаем.

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