Как приготовить нежирные котлеты для детей: масло не понадобится

Классические жареные котлеты получаются достаточно жирными и тяжелыми. Для детей такое блюдо не очень подходит. Поэтому можно сделать диетические и сочные изделия в духовке.

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Идея приготовления вкусных и нежирных котлет для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Их нужно запечь в духовке.

Ингредиенты:

филе индейки – 500 г

яйцо – 1 шт.

помидор – 1 большой или 6-7 черри

йогурт белый 1.6% – 80 г (здесь можно заменять сметаной или сливками жирными)

горчица – 1/2 ч.л (можно не добавлять или использовать горчичный порошок)

мука – 25 г (можно также заменять на манку или рисовую муку)

специи (соль, паприка копченая, перец черный)

сыр адыгейский – 70 г (можно пармезан или моцареллу)

Способ приготовления:

1. Филе нарезать мелкими кусочками.

2. Добавить яйцо, нарезанный помидор, специи и йогурт.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Выложить на противень ложкой.

5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Тогда добавить натертый сыр.

7. Готовить еще 5-10 минут.

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