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Как приготовить нежирные котлеты для детей: масло не понадобится
Классические жареные котлеты получаются достаточно жирными и тяжелыми. Для детей такое блюдо не очень подходит. Поэтому можно сделать диетические и сочные изделия в духовке.
Идея приготовления вкусных и нежирных котлет для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Их нужно запечь в духовке.
Ингредиенты:
- филе индейки – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- помидор – 1 большой или 6-7 черри
- йогурт белый 1.6% – 80 г (здесь можно заменять сметаной или сливками жирными)
- горчица – 1/2 ч.л (можно не добавлять или использовать горчичный порошок)
- мука – 25 г (можно также заменять на манку или рисовую муку)
- специи (соль, паприка копченая, перец черный)
- сыр адыгейский – 70 г (можно пармезан или моцареллу)
Способ приготовления:
1. Филе нарезать мелкими кусочками.
2. Добавить яйцо, нарезанный помидор, специи и йогурт.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Выложить на противень ложкой.
5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
6. Тогда добавить натертый сыр.
7. Готовить еще 5-10 минут.
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