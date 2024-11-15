Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

Екатерина Ягович
Моя столовая
603
Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

Орешки со сгущенкой – это культовый десерт, который готовит каждая бабушка или мама. Для того, чтобы придать тесту необходимую форму и запечь, используют специальную металлическую орешницу. Но если воспользоваться следующей технологией, такой девайс вам не понадобится.

Видео дня

О том, как можно приготовить орешки со сгущенкой без специальной орешницы, рассказала фудблогер Елена с ником vanillacakes odessa в Instagram. Всё очень элементарно.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

Как приготовить орешки без орешницы

1. Отщипываем тесто.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

2. Формируем шарики.

3. Накладываем сформированный шарик на пустую шелуху от ореха.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

4. Придаем тесту необходимую форму теста, распределяя по шапочке.

5. Срезаем лишнее.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

6. Делаем на тесте линии для имитации шелухи орешков.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

7. Ставим половинки в духовку к золотистому цвету.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

8. По готовности вынимаем и отделяем тесто от шелухи – это должно быть очень легко.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

9. Готовые половинки начиняем сгущенкой. Можно по желанию положить орешек внутрь.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

10. Скрепляем между собой половинки с помощью сгущенки.

Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда