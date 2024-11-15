Как приготовить орешки без орешницы: интересный десерт, который можно готовить вместе с ребенком

Орешки со сгущенкой – это культовый десерт, который готовит каждая бабушка или мама. Для того, чтобы придать тесту необходимую форму и запечь, используют специальную металлическую орешницу. Но если воспользоваться следующей технологией, такой девайс вам не понадобится.

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О том, как можно приготовить орешки со сгущенкой без специальной орешницы, рассказала фудблогер Елена с ником vanillacakes odessa в Instagram. Всё очень элементарно.

Как приготовить орешки без орешницы

1. Отщипываем тесто.

2. Формируем шарики.

3. Накладываем сформированный шарик на пустую шелуху от ореха.

4. Придаем тесту необходимую форму теста, распределяя по шапочке.

5. Срезаем лишнее.

6. Делаем на тесте линии для имитации шелухи орешков.

7. Ставим половинки в духовку к золотистому цвету.

8. По готовности вынимаем и отделяем тесто от шелухи – это должно быть очень легко.

9. Готовые половинки начиняем сгущенкой. Можно по желанию положить орешек внутрь.

10. Скрепляем между собой половинки с помощью сгущенки.

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