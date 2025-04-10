Как приготовить полезную паску для детей: пошаговый рецепт мамочкам

Паска может быть не только вкусной, но и полезной. Такой вариант десерта особенно подходит для малышей, родители которых не добавляют в рацион ребенка сахар, а также продукты с дрожжами.

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Идея приготовления полезной паски для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. С пошаговым десертом выпечка точно получится удачной.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко 60 мл – 4 ст.л.

сметана 20% – 2 ст.л.

масло гхи (можно обычное сливочное) – 40 г

сухофрукты (курага/изюм) 1 горстка

мука пшеничная – 80 г (5,5-6 ст.л.)

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйцо, взбить его миксером или блендером.

2. Добавить теплое молоко, сметану, растопленное масло. Всё перемешать.

3. Муку смешать с разрыхлителем.

4. Добавить к влажным ингредиентам. Добавлять постепенно, чтобы не было комочков.

5. Добавить размоченные и нарезанные сухофрукты, перемешать.

6. Заполнить форму на 2/3. Если силиконовая форма – смазывать не нужно.

7. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

8. Дать остыть в форме, чтобы тесто не упало. Украсить по собственному усмотрению. Как вариант, густой греческий йогурт 11% можно украсить сметаной 20% или филадельфией. Сверху украсить кокосовой стружкой и ягодами.

9. Аллергены: все, кроме ягод, кокосовой стружки и разрыхлителя.

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