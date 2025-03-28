Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

Для того, чтобы удивить своих гостей, в этом году приготовьте шоколадную паску. Она не только очень вкусная. но и эффектная. Вместо белой глазури сверху покройте выпечку шоколадной помадкой. Украсить изделия можно вместе с детьми.

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Идея приготовления пышной шоколадной паски опубликована на канале кодитера Лилии Цвет в YouTube. Для шоколадного теста используйте какао.

Ингредиенты на 3 шт.

мука – 150 г

какао темное – 15 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

сахар бурбон – 1 пакетик

масло – 100 г

молоко – 100 мл.

сода – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

шоколад – 50 г

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать муку с какао, хорошо перемешать.

2. В миске смешать яйца, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до рыхлой светлой массы.

3. Добавить растопленное (но не горячее) масло, молоко, еще раз перемешать.

4. Потушить соду уксусом, добавить в тесто.

5. Постепенно ввести муку из какао, сначала перемешать лопаткой, затем миксером до однородности.

6. При желании добавить цукаты, цедру или сухофрукты, перемешать.

7. Разложить тесто в бумажные формы (диаметром 7 см), наполнив их наполовину.

8. Выпекать при температуре 170 градусов примерно час. Готовность проверять деревянной палочкой – она должна быть сухой.

9. Охлажденные куличи полить растопленным шоколадом, смешанным с маслом, и украсить по желанию.

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