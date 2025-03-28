Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям
Для того, чтобы удивить своих гостей, в этом году приготовьте шоколадную паску. Она не только очень вкусная. но и эффектная. Вместо белой глазури сверху покройте выпечку шоколадной помадкой. Украсить изделия можно вместе с детьми.
Идея приготовления пышной шоколадной паски опубликована на канале кодитера Лилии Цвет в YouTube. Для шоколадного теста используйте какао.
Ингредиенты на 3 шт.
- мука – 150 г
- какао темное – 15 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- сахар бурбон – 1 пакетик
- масло – 100 г
- молоко – 100 мл.
- сода – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
Ингредиенты для глазури:
- шоколад – 50 г
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать муку с какао, хорошо перемешать.
2. В миске смешать яйца, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до рыхлой светлой массы.
3. Добавить растопленное (но не горячее) масло, молоко, еще раз перемешать.
4. Потушить соду уксусом, добавить в тесто.
5. Постепенно ввести муку из какао, сначала перемешать лопаткой, затем миксером до однородности.
6. При желании добавить цукаты, цедру или сухофрукты, перемешать.
7. Разложить тесто в бумажные формы (диаметром 7 см), наполнив их наполовину.
8. Выпекать при температуре 170 градусов примерно час. Готовность проверять деревянной палочкой – она должна быть сухой.
9. Охлажденные куличи полить растопленным шоколадом, смешанным с маслом, и украсить по желанию.
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