Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
90
Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

Для того, чтобы удивить своих гостей, в этом году приготовьте шоколадную паску. Она не только очень вкусная. но и эффектная. Вместо белой глазури сверху покройте выпечку шоколадной помадкой. Украсить изделия можно вместе с детьми.

Видео дня

Идея приготовления пышной шоколадной паски опубликована на канале кодитера Лилии Цвет в YouTube. Для шоколадного теста используйте какао.

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

Ингредиенты на 3 шт.

  • мука – 150 г
  • какао темное – 15 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • сахар бурбон – 1 пакетик
  • масло – 100 г
  • молоко – 100 мл.
  • сода – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

  • шоколад – 50 г
  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

1. Смешать муку с какао, хорошо перемешать.

2. В миске смешать яйца, сахар и ванильный сахар, взбить миксером до рыхлой светлой массы.

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

3. Добавить растопленное (но не горячее) масло, молоко, еще раз перемешать.

4. Потушить соду уксусом, добавить в тесто.

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

5. Постепенно ввести муку из какао, сначала перемешать лопаткой, затем миксером до однородности.

6. При желании добавить цукаты, цедру или сухофрукты, перемешать.

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

7. Разложить тесто в бумажные формы (диаметром 7 см), наполнив их наполовину.

8. Выпекать при температуре 170 градусов примерно час. Готовность проверять деревянной палочкой – она должна быть сухой.

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

9. Охлажденные куличи полить растопленным шоколадом, смешанным с маслом, и украсить по желанию.

Как приготовить пышную шоколадную паску: особенно понравится детям

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда