Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

Рыба – это неисчерпаемый источник жизненно необходимых витаминов, минералов и других полезных веществ, способствующих развитию мозга и нервной системы. Поэтому очень важно, чтобы этот продукт присутствовал в рационе каждого человека, начиная с самого детства.

Видео дня

К сожалению многие дети не любят рыбу, из-за чего родители сталкиваются с большим количеством проблем. Но детский нутрициолог Мария Брилковская в Instagram представила рецепт рыбных котлет, которые будут точно смаковать любому ребенку.

Ингредиенты

Лосось – 330 гр

Лук – ¼ шт

Тыква – 100 гр

Яйцо – 1 шт

Зелень

Специи

Способ приготовления

1. Рыбу очистить от кожуры и костей.

2. Тыкву и лук нарезать мелко и перебить в блендере, добавить лосось и снова перебить.

3. Добавить яйцо, мелко нарезанную зелень и специи, тщательно перемешать.

4. Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до полной готовности.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет: