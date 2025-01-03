Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт
Рыба – это неисчерпаемый источник жизненно необходимых витаминов, минералов и других полезных веществ, способствующих развитию мозга и нервной системы. Поэтому очень важно, чтобы этот продукт присутствовал в рационе каждого человека, начиная с самого детства.
К сожалению многие дети не любят рыбу, из-за чего родители сталкиваются с большим количеством проблем. Но детский нутрициолог Мария Брилковская в Instagram представила рецепт рыбных котлет, которые будут точно смаковать любому ребенку.
Ингредиенты
- Лосось – 330 гр
- Лук – ¼ шт
- Тыква – 100 гр
- Яйцо – 1 шт
- Зелень
- Специи
Способ приготовления
1. Рыбу очистить от кожуры и костей.
2. Тыкву и лук нарезать мелко и перебить в блендере, добавить лосось и снова перебить.
3. Добавить яйцо, мелко нарезанную зелень и специи, тщательно перемешать.
4. Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до полной готовности.
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