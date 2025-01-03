Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

Эрика Ильина
Моя столовая
291
Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

Рыба – это неисчерпаемый источник жизненно необходимых витаминов, минералов и других полезных веществ, способствующих развитию мозга и нервной системы. Поэтому очень важно, чтобы этот продукт присутствовал в рационе каждого человека, начиная с самого детства.

Видео дня

К сожалению многие дети не любят рыбу, из-за чего родители сталкиваются с большим количеством проблем. Но детский нутрициолог Мария Брилковская в Instagram представила рецепт рыбных котлет, которые будут точно смаковать любому ребенку.

Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

Ингредиенты

  • Лосось – 330 гр
  • Лук – ¼ шт
  • Тыква – 100 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Зелень
  • Специи

Способ приготовления

1. Рыбу очистить от кожуры и костей.

Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

2. Тыкву и лук нарезать мелко и перебить в блендере, добавить лосось и снова перебить.

Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

3. Добавить яйцо, мелко нарезанную зелень и специи, тщательно перемешать.

Как приготовить ребенку рыбу, если он отказывается ее есть: хороший рецепт

4. Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до полной готовности.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет: