Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

Сливочное пиво из "волшебного" мира Гарри Поттера стало любимым напитком многих фанатов. Оно ассоциируется с праздничной атмосферой Хогвартса, уютными зимними вечерами у костра и духом приключений. Если ваши дети любят магический мир Гарри Поттера, этот напиток станет отличным дополнением к семейному вечеру или тематической вечеринке. И лучше всего то, что приготовить его можно дома только из пяти простых ингредиентов.

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Рецептом настоящего сливочного пива поделилась фудблогер Sanfoora в TikTok. Она уверяет, что ее сливочное пиво "по вкусу точь-в-точь, как у "Universal Studios".

Ингредиенты:

густые сливки для взбивания

экстракт ванили

сахар

ирисковый сироп (можно сделать самостоятельно)

газировка

Способ приготовления:

1. Смешайте густые сливки с ванильным экстрактом, сахаром и ирисковым сиропом.

2. Взбейте смесь до состояния легкой "холодной пены".

3. В чашку налейте немного ирискового сиропа.

4. Добавьте газировку и хорошо перемешайте.

5. Сверху уложите подготовленную "холодную пену".

Как сделать ирисковый сироп

Смешайте коричневый сахар, жирные сливки, немного масла, щепотку соли и ванильный экстракт; прогрейте смесь на слабом огне, пока она не станет густой.

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