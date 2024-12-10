Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

Сливочное пиво из "волшебного" мира Гарри Поттера стало любимым напитком многих фанатов. Оно ассоциируется с праздничной атмосферой Хогвартса, уютными зимними вечерами у костра и духом приключений. Если ваши дети любят магический мир Гарри Поттера, этот напиток станет отличным дополнением к семейному вечеру или тематической вечеринке. И лучше всего то, что приготовить его можно дома только из пяти простых ингредиентов.

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Рецептом настоящего сливочного пива поделилась фудблогер Sanfoora в TikTok. Она уверяет, что ее сливочное пиво "по вкусу точь-в-точь, как у "Universal Studios".

Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

Ингредиенты:

  • густые сливки для взбивания
  • экстракт ванили
  • сахар
  • ирисковый сироп (можно сделать самостоятельно)
  • газировка

Способ приготовления:

Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

1. Смешайте густые сливки с ванильным экстрактом, сахаром и ирисковым сиропом.

2. Взбейте смесь до состояния легкой "холодной пены".

Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

3. В чашку налейте немного ирискового сиропа.

4. Добавьте газировку и хорошо перемешайте.

Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

5. Сверху уложите подготовленную "холодную пену".

Как сделать ирисковый сироп

Как приготовить сливочное пиво, которое пил Гарри Поттер: дети точно оценят

Смешайте коричневый сахар, жирные сливки, немного масла, щепотку соли и ванильный экстракт; прогрейте смесь на слабом огне, пока она не станет густой.

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