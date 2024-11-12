Топ-3 рецептов из популярных детских книг, которые можно приготовить дома
Во многих детских книгах описаны необычные блюда, которые кушают герои – от сладких десертов до фантастических напитков. Эти рецепты не только пробуждают интерес у малышей, но и позволяют проникнуть в мир любимых персонажей.
Редакция FoodOboz делится подборкой самых известных рецептов из литературных произведений. Вкусности можно приготовить дома и порадовать свою семью.
1. Конфеты Вилли Вонки из книги "Чарли и шоколадная фабрика"
Книга о Чарли и шоколадной фабрике Вилли Вонки – это множество фантастических вкусностей. Среди них особенно выделяются шоколадные ириски, которые легко приготовить на дому.
Ингредиенты:
- жирные сливки – 110 г
- сливочное масло – 50 г
- темный шоколад – 50 г
- ирис – 200 г
- жареный фундук – 50 г
Способ приготовления:
1. Размягченное масло смешать со сливками и растопленным ирисом.
2. Сбить до однородной консистенции.
3. Смазать форму растительным маслом, выложить в него фундук и залить смесью.
4. Поставить форму в холодильник для застывания.
6. Тем временем растопить шоколад и полить застывшие конфеты, после чего поместить их в морозильную камеру на 6 часов.
2. Плюшки с корицей от Фрекен Бок из "Малыш и Карлсон"
Домомучительница Фрекен Бок славилась своими душистыми коричневыми плюшками, которые обожал Карлсон. Предлагаем рецепт шведских булочек, которые порадуют вас.
Ингредиенты:
- мука – 850 г
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 0,5 л.
- дрожжи – 50 г
- сахар – 200 г
- кардамон – 2 ч.л.
- корица – 2 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- жемчужный сахар для посыпания
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворите дрожжи и 2 часа. л. сахара, оставьте на 10 минут.
2. Добавьте муку, сахар, растопленное масло, кардамон и соль, замесите тесто. Оставьте в теплом месте на 30 минут.
3. Раскатайте тесто, смажьте маслом, посыпьте сахаром и корицей, сверните в рулет и нарежьте на кусочки.
4. Дайте булочкам настояться еще 40 минут.
5. Смажьте их яйцом, посыпьте жемчужным сахаром и выпекайте 20 минут при максимальной температуре.
3. Зазеркальный пудинг из "Алисы в стране чудес"
Пудинг, который Алиса встретила в Стране Чудес, стал источником вдохновения для многих любителей сладостей. Этот рецепт с нежной сливовой начинкой подарит волшебный вкус детской сказки.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- коричневый сахар – 200 г
- сливы – 700 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Очистите сливы от косточек и сварите в состояние пюре.
2. Слейте воду, измельчите смесь блендером.
3. Масло взбейте с сахаром и яйцами, добавьте муку с разрыхлителем и сливовое пюре.
4. Смажьте форму маслом, выложите тесто, накройте фольгой и готовьте на водяной бане примерно 1,5 часа.
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