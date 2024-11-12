Топ-3 рецептов из популярных детских книг, которые можно приготовить дома

Во многих детских книгах описаны необычные блюда, которые кушают герои – от сладких десертов до фантастических напитков. Эти рецепты не только пробуждают интерес у малышей, но и позволяют проникнуть в мир любимых персонажей.

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Редакция FoodOboz делится подборкой самых известных рецептов из литературных произведений. Вкусности можно приготовить дома и порадовать свою семью.

1. Конфеты Вилли Вонки из книги "Чарли и шоколадная фабрика"

Книга о Чарли и шоколадной фабрике Вилли Вонки – это множество фантастических вкусностей. Среди них особенно выделяются шоколадные ириски, которые легко приготовить на дому.

Ингредиенты:

жирные сливки – 110 г

сливочное масло – 50 г

темный шоколад – 50 г

ирис – 200 г

жареный фундук – 50 г

Способ приготовления:

1. Размягченное масло смешать со сливками и растопленным ирисом.

2. Сбить до однородной консистенции.

3. Смазать форму растительным маслом, выложить в него фундук и залить смесью.

4. Поставить форму в холодильник для застывания.

6. Тем временем растопить шоколад и полить застывшие конфеты, после чего поместить их в морозильную камеру на 6 часов.

2. Плюшки с корицей от Фрекен Бок из "Малыш и Карлсон"

Домомучительница Фрекен Бок славилась своими душистыми коричневыми плюшками, которые обожал Карлсон. Предлагаем рецепт шведских булочек, которые порадуют вас.

Ингредиенты:

мука – 850 г

сливочное масло – 100 г

молоко – 0,5 л.

дрожжи – 50 г

сахар – 200 г

кардамон – 2 ч.л.

корица – 2 ст.л.

яйца – 1 шт.

жемчужный сахар для посыпания

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворите дрожжи и 2 часа. л. сахара, оставьте на 10 минут.

2. Добавьте муку, сахар, растопленное масло, кардамон и соль, замесите тесто. Оставьте в теплом месте на 30 минут.

3. Раскатайте тесто, смажьте маслом, посыпьте сахаром и корицей, сверните в рулет и нарежьте на кусочки.

4. Дайте булочкам настояться еще 40 минут.

5. Смажьте их яйцом, посыпьте жемчужным сахаром и выпекайте 20 минут при максимальной температуре.

3. Зазеркальный пудинг из "Алисы в стране чудес"

Пудинг, который Алиса встретила в Стране Чудес, стал источником вдохновения для многих любителей сладостей. Этот рецепт с нежной сливовой начинкой подарит волшебный вкус детской сказки.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

коричневый сахар – 200 г

сливы – 700 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Очистите сливы от косточек и сварите в состояние пюре.

2. Слейте воду, измельчите смесь блендером.

3. Масло взбейте с сахаром и яйцами, добавьте муку с разрыхлителем и сливовое пюре.

4. Смажьте форму маслом, выложите тесто, накройте фольгой и готовьте на водяной бане примерно 1,5 часа.

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