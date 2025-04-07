Как приготовить сочные куриные котлеты без молока и яиц: делимся простым рецептом

Котлеты для детей должны быть скучными и нежными. Поэтому такие изделия следует готовить без молока и яиц. Вместо этих ингредиентов просто положите в фарш измельченный лук.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера greh.alexandra в Instagram. Малышам точно понравится.

Ингредиенты:

куриное филе

лук – 1 шт.

специи

панировочные сухари

кукуруза

Способ приготовления:

1. К фаршу из одного куриного филе добавить один взбитый лук. Лук сбивать с небольшим количеством воды

2. Добавить специи: паприка, сушеный чеснок, укроп.

3. Добавить в массу панировочные сухари.

4. Отлично перемешать.

5. Добавить 100 г кукурузы.

6. Волгими руками сформировать котлетки.

7. Котлетки выложить на разогретую сковороду и немного обжарить со всех сторон.

8. Уже обжаренные котлты отправить на 15 минут в духовку.

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