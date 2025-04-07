Как приготовить сочные куриные котлеты без молока и яиц: делимся простым рецептом
Котлеты для детей должны быть скучными и нежными. Поэтому такие изделия следует готовить без молока и яиц. Вместо этих ингредиентов просто положите в фарш измельченный лук.
Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера greh.alexandra в Instagram. Малышам точно понравится.
Ингредиенты:
- куриное филе
- лук – 1 шт.
- специи
- панировочные сухари
- кукуруза
Способ приготовления:
1. К фаршу из одного куриного филе добавить один взбитый лук. Лук сбивать с небольшим количеством воды
2. Добавить специи: паприка, сушеный чеснок, укроп.
3. Добавить в массу панировочные сухари.
4. Отлично перемешать.
5. Добавить 100 г кукурузы.
6. Волгими руками сформировать котлетки.
7. Котлетки выложить на разогретую сковороду и немного обжарить со всех сторон.
8. Уже обжаренные котлты отправить на 15 минут в духовку.
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