Как приготовить сырники из шпината: блюдо, которое особенно понравится детям

Вкусные и полезные сырники для детей можно приготовить из шпината. Изделия будут иметь очень приятный зеленый цвет, а также нежную текстуру. К тому же, приготовление такого блюда – это очень хороший способ дать ребенку действительно питательные продукты.

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Идея приготовления вкусных шпинатных сырников для детей опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты:

творог 9% – 200 г

куриное яйцо – 1 маленькое (или желток и 1/2 белка)

шпинат – 30 г

твердый сыр или пармезан – 30 г

цельнозерновая мука – 2 ст.л.

немного муки для формирования

масло – при необходимости для жарки (можно запечь без него)

Способ приготовления:

1. Шпинат и яйцо взбить погружным блендером.

2. Соединить яйцо/шпинат и творог, взбить блендером.

3. Добавить тертый твердый сыр или пармезан, муку.

4. Перемешать до мягкого теста.

5. Сформировать сырники привычным способом.

6. При необходимости обвалять в муке.

7. Обжарить на антипригарной сковородке или запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.

8. Подавать с йогуртом или сметаной.

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