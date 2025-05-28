Как приготовить сырники из шпината: блюдо, которое особенно понравится детям
Вкусные и полезные сырники для детей можно приготовить из шпината. Изделия будут иметь очень приятный зеленый цвет, а также нежную текстуру. К тому же, приготовление такого блюда – это очень хороший способ дать ребенку действительно питательные продукты.
Идея приготовления вкусных шпинатных сырников для детей опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Добавьте много натертого сыра.
Ингредиенты:
- творог 9% – 200 г
- куриное яйцо – 1 маленькое (или желток и 1/2 белка)
- шпинат – 30 г
- твердый сыр или пармезан – 30 г
- цельнозерновая мука – 2 ст.л.
- немного муки для формирования
- масло – при необходимости для жарки (можно запечь без него)
Способ приготовления:
1. Шпинат и яйцо взбить погружным блендером.
2. Соединить яйцо/шпинат и творог, взбить блендером.
3. Добавить тертый твердый сыр или пармезан, муку.
4. Перемешать до мягкого теста.
5. Сформировать сырники привычным способом.
6. При необходимости обвалять в муке.
7. Обжарить на антипригарной сковородке или запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.
8. Подавать с йогуртом или сметаной.
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