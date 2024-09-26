Как приготовить тыквенно-банановые вафли: полезный рецепт для детей

Питательную сезонную тыкву и сладкий банан можно совместить в домашних вафлях. Такой десерт особенно понравится детям. При этом, вы сможете в очень вкусной вариации подать для них полезную пищу.

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Идея приготовления полезных тыквенно-банановых вафель для детей опубликована на странице фудблогера Кристины Бузелюк (kristina buleziuk) в Instagram. Муку лучше выбрать кукурузную или миндальную, чтобы изделия не были мучными.

Ингредиенты:

запеченная тыква –150 г

банан – 1 шт.

яйца – 3 шт.

мука (кукурузная, миндальная) – 150 г

миндальное молоко – 100 мл.

оливковое масло – 4 ст.л.

сахар – 80 г (можно без)

корица, ваниль

Способ приготовления:

1. Очищенную тыкву нарезать на ломтики.

2. Запекать в духовке до золотистого цвета при 220 градусах 20 минут.

3. Сбить в чаше блендера все составляющие до однородной массы.

4. Тесто должно получиться, как густая сметана.

5. Разогреть вафельницу и впервые смазать маслом форму, чтобы точно предупредить прилипание.

6. Далее выложить тесто на формы и запекать с двух сторон до золотистого цвета.

7. Можно подавать с любимым вареньем.

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