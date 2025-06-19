Как приготовить вкусные кабачковые маффины для детей: вариант полезного блюда
Детям из кабачков можно приготовить вкусные маффины. Такое блюдо станет отличным вариантом перекуса. К тому же, очень бюджетного, потому что именно сейчас продолжается сезон овоща, который необходим для рецепта.
Идея приготовления вкусных кабачковых маффинов опубликована на странице фудблогера mariamanko в Instagram. Все максимально просто.
Ингредиенты:
- кабачок – 0,5 шт.
- помидор – 0,5 шт. (без кожицы, можно заменить брокколи)
- морковь – 0,5 шт.
- кус-кус – 2-3 ложки
- яйца – 2 шт.
- лук – четвертинка
Способ приготовления:
1. Кабачок, морковь натереть на средней терке.
2. С помидора снять кожицу и мелко порезать.
3. Лук тоже мелко порезать и добавить к натертым овощам.
4. Добавить 2-3 ложки крупы кус-кус и взбить два яйца.
5. Все хорошо перемешать и разложить в формы для выпекания (лучше брать силиконовые), формы немного смазать маслом или растительным маслом.
6. В противень налить воды, поставить запекаться.
7. Выпекать 20-30 минут при температуре 160-180 градусов.
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