Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

Вкусный домашний зефир – это абсолютно реально. Для такого десерта вам понадобятся свежие или замороженные ягоды, а также творог. Для того, чтобы масса держала форму и хорошо застыла, используйте агар-агар.

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Идея приготовления полезного домашнего зефира для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika gerasimovaa в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

Ингредиенты:

  • ягоды – 180-200 г
  • агар-агар – 1 ч.л. (варить по инструкции)
  • творог 5 % – одна пачка

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

1. Ягоды выложить в чашу блендера.

2. Добавить творог и сыр.

Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

3. Взбить до однородной массы.

4. Приготовить агар-агар по инструкции.

Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

5. Добавить в сырную массу.

6. Перемешать и разлить в формы.

Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

7. Отправить в холодильник на 30 минут.

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