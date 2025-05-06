Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты

Вкусный домашний зефир – это абсолютно реально. Для такого десерта вам понадобятся свежие или замороженные ягоды, а также творог. Для того, чтобы масса держала форму и хорошо застыла, используйте агар-агар.

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Идея приготовления полезного домашнего зефира для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika gerasimovaa в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

ягоды – 180-200 г

агар-агар – 1 ч.л. (варить по инструкции)

творог 5 % – одна пачка

Способ приготовления:

1. Ягоды выложить в чашу блендера.

2. Добавить творог и сыр.

3. Взбить до однородной массы.

4. Приготовить агар-агар по инструкции.

5. Добавить в сырную массу.

6. Перемешать и разлить в формы.

7. Отправить в холодильник на 30 минут.

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