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Как приготовить вкусный ягодный зефир для детей: в составе только натуральные ингредиенты
Вкусный домашний зефир – это абсолютно реально. Для такого десерта вам понадобятся свежие или замороженные ягоды, а также творог. Для того, чтобы масса держала форму и хорошо застыла, используйте агар-агар.
Идея приготовления полезного домашнего зефира для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika gerasimovaa в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- ягоды – 180-200 г
- агар-агар – 1 ч.л. (варить по инструкции)
- творог 5 % – одна пачка
Способ приготовления:
1. Ягоды выложить в чашу блендера.
2. Добавить творог и сыр.
3. Взбить до однородной массы.
4. Приготовить агар-агар по инструкции.
5. Добавить в сырную массу.
6. Перемешать и разлить в формы.
7. Отправить в холодильник на 30 минут.
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