Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

Екатерина Ягович
Моя столовая
657
Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

Яйца – источник многих важнейших веществ для организма. В рацион детей особенно важно добавить такой продукт. Это можно сделать в виде элементарных и очень вкусных оладий, которые точно понравятся малышам.

Видео дня

Идея приготовления вкусных яичных оладий для детей опубликована на странице prykorm ua в Instagram. Можно подать на завтрак или перекус.

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 2 шт.
  • твердый творог – 20-30 г
  • зеленый лук – небольшой пучок
  • мука – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • сырое яйцо – 1 шт.
  • специи по вкусу: черный перец, сухой чеснок
  • масло ГХИ

Способ приготовления:

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

1. Яйца отварить.

2. Натереть или мелко нарезать.

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

3. Добавить измельченный зеленый лук.

4. Натереть творог.

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

5. Всыпать муку.

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

6. Хорошо перемешать.

7. Добавить взбитое яйцо.

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

8. Еще раз все хорошо перемешать.

9. Разогреть сковороду с маслом ГХИ, выложить оладьи и жарить до готовности. Можно еще в конце накрыть крышкой, убавить огонь и готовить так минуту.

Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда