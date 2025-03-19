Как вкусно и полезно подать яйца детям: вариант простого блюда

Яйца – источник многих важнейших веществ для организма. В рацион детей особенно важно добавить такой продукт. Это можно сделать в виде элементарных и очень вкусных оладий, которые точно понравятся малышам.

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Идея приготовления вкусных яичных оладий для детей опубликована на странице prykorm ua в Instagram. Можно подать на завтрак или перекус.

Ингредиенты:

вареные яйца – 2 шт.

твердый творог – 20-30 г

зеленый лук – небольшой пучок

мука – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

сырое яйцо – 1 шт.

специи по вкусу: черный перец, сухой чеснок

масло ГХИ

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Натереть или мелко нарезать.

3. Добавить измельченный зеленый лук.

4. Натереть творог.

5. Всыпать муку.

6. Хорошо перемешать.

7. Добавить взбитое яйцо.

8. Еще раз все хорошо перемешать.

9. Разогреть сковороду с маслом ГХИ, выложить оладьи и жарить до готовности. Можно еще в конце накрыть крышкой, убавить огонь и готовить так минуту.

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