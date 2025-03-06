Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

С овсянки можно приготовить полноценный десерт для детей. Малышам больше не придется давиться просто серой кашей, потому что продукт можно сделать очень вкусным. При этом вся польза сохраняется.

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Идея приготовления вкусной овсянки для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudra) в Instagram. Сладости прибавят банан и клубника.

Ингредиенты:

овсянка – 30 г

семена чиа – 10 г

подсластитель – 10 г

какао – 5 г

протеин – 30 г

молоко – 100 г

Сверху выложить:

детский сырок с подсластителем – 100 г

банан – 50 г

клубника

Способ приготовления:

1. Замешать овсянку, семена, какао, протеин, подсластитель и молоко.

2. Оставить в холодильнике на ночь.

3. Добавить банан.

4. Положить детский творожок.

5. Добавить сбитую в блендере клубнику.

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