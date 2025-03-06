Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

С овсянки можно приготовить полноценный десерт для детей. Малышам больше не придется давиться просто серой кашей, потому что продукт можно сделать очень вкусным. При этом вся польза сохраняется.

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Идея приготовления вкусной овсянки для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudra) в Instagram. Сладости прибавят банан и клубника.

Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

Ингредиенты:

  • овсянка – 30 г
  • семена чиа – 10 г
  • подсластитель – 10 г
  • какао – 5 г
  • протеин – 30 г
  • молоко – 100 г

Сверху выложить:

  • детский сырок с подсластителем – 100 г
  • банан – 50 г
  • клубника

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

1. Замешать овсянку, семена, какао, протеин, подсластитель и молоко.

2. Оставить в холодильнике на ночь.

Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

3. Добавить банан.

Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

4. Положить детский творожок.

Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

5. Добавить сбитую в блендере клубнику.

Как вкусно приготовить овсянку для детей: вместо традиционных десертов

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