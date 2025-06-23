Как вкусно приготовить пшенную кашу для детей: добавьте один полезный ингредиент
Пшено – очень питательный и полезный продукт. Его обязательно стоит добавить в рацион ребенка. Сделать это можно в виде вкусной и сладкой каши, с добавлением молока и тыквы.
Идея приготовления вкусной пшенной каши для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником victoria.syvak в Instagram. Именно тыква делает блюдо достаточно сладким, поэтому привычный сахар вам не понадобится.
Ингредиенты:
- пшено – 3 ст.л.
- тыква – 100 г (примерно горсть кубиков)
- вода – 0,5 стакана (125 мл.)
- молоко – ¾ стакана (185 мл.)
Способ приготовления:
1. Пшено промыть несколько раз до прозрачной воды.
2. Залить кипятком на 10 минут, чтобы убрать горечь.
3. В кастрюлю положить пшено и замороженную тыкву, добавить воду.
4. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 15 минут.
5. Добавить молоко и варить еще 15 минут на слабом огне, периодически помешивая, до мягкости пшена и тыквы.
6. В конце перемешать ложкой или пестиком, если хотите более однородную текстуру.
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