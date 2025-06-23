Как вкусно приготовить пшенную кашу для детей: добавьте один полезный ингредиент

Пшено – очень питательный и полезный продукт. Его обязательно стоит добавить в рацион ребенка. Сделать это можно в виде вкусной и сладкой каши, с добавлением молока и тыквы.

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Идея приготовления вкусной пшенной каши для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником victoria.syvak в Instagram. Именно тыква делает блюдо достаточно сладким, поэтому привычный сахар вам не понадобится.

Ингредиенты:

пшено – 3 ст.л.

тыква – 100 г (примерно горсть кубиков)

вода – 0,5 стакана (125 мл.)

молоко – ¾ стакана (185 мл.)

Способ приготовления:

1. Пшено промыть несколько раз до прозрачной воды.

2. Залить кипятком на 10 минут, чтобы убрать горечь.

3. В кастрюлю положить пшено и замороженную тыкву, добавить воду.

4. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 15 минут.

5. Добавить молоко и варить еще 15 минут на слабом огне, периодически помешивая, до мягкости пшена и тыквы.

6. В конце перемешать ложкой или пестиком, если хотите более однородную текстуру.

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