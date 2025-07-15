Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

Екатерина Ягович
Моя столовая
348
Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

Цветная капуста – очень питательный продукт, который стоит добавить в рацион ребенка. Но если овощ просто отварить, он не будет слишком вкусным. Поэтому значительно лучше будет выбрать запекание с добавлением сыра и сливочной заливки.

Видео дня

Идея приготовления запеченной цветной капусты с сыром и сливками опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт.
  • сыр – 150 г
  • сливки – 200 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль перец – по вкусу
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

1. Капусту разобрать на соцветия.

Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

2. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

3. Для заливки к сливкам добавить соль, перец, кориандр, чеснок.

Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

4. Залить капусту.

5. Сверху посыпать натертым сыром.

Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

6. Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда