Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке

Цветная капуста – очень питательный продукт, который стоит добавить в рацион ребенка. Но если овощ просто отварить, он не будет слишком вкусным. Поэтому значительно лучше будет выбрать запекание с добавлением сыра и сливочной заливки.

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Идея приготовления запеченной цветной капусты с сыром и сливками опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

сыр – 150 г

сливки – 200 мл.

чеснок – 2 зубчика

соль перец – по вкусу

кориандр – 0,5 ч.л.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Капусту разобрать на соцветия.

2. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

3. Для заливки к сливкам добавить соль, перец, кориандр, чеснок.

4. Залить капусту.

5. Сверху посыпать натертым сыром.

6. Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.

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