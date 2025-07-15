Видео дня
Как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы ее ели дети: рецепт блюда в духовке
Цветная капуста – очень питательный продукт, который стоит добавить в рацион ребенка. Но если овощ просто отварить, он не будет слишком вкусным. Поэтому значительно лучше будет выбрать запекание с добавлением сыра и сливочной заливки.
Идея приготовления запеченной цветной капусты с сыром и сливками опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт.
- сыр – 150 г
- сливки – 200 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- соль перец – по вкусу
- кориандр – 0,5 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Капусту разобрать на соцветия.
2. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.
3. Для заливки к сливкам добавить соль, перец, кориандр, чеснок.
4. Залить капусту.
5. Сверху посыпать натертым сыром.
6. Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: