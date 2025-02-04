Как выбрать качественный шоколад без сахара для ребенка: чтобы был полезным и вкусным

Шоколад без сахара часто считают полезной альтернативой обычным сладостям, но не весь такой продукт действительно безопасный для детей. Некоторые производители заменяют сахар искусственными подсластителями или добавляют вредные жиры, что может оказывать негативное влияние на организм. Поэтому перед покупкой важно внимательно изучать состав, чтобы получить действительно качественный и полезный шоколад. Главные критерии – натуральные ингредиенты, правильные жиры и безопасные подсластители.

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О том, на что обратить внимание, чтобы шоколад был не только вкусным, но и полезным, рассказала нутрициолог Ирина Гизберхт (gizbrekht.iryna) на своей странице в Instagram. Эксперт объяснила, чего точно не должно быть в шоколаде без сахара.

На что обращать внимание при выборе шоколада без сахара

1. Качественный шоколад имеет какао-массу и какао-масло в составе первых позиций. Именно эти компоненты отвечают за насыщенный вкус продукта. Если на составе много непонятных добавок или сахарозаменителей на первом месте лучше обратите другой вариант.

2. Если в шоколаде без сахара нет привычного подсластителя, его заменяют другими веществами:

Лучший выбор

Натуральные подсластители: эритрит, стевия, ксилит. Они не влияют на уровень сахара в крови и не вредят зубам.

Чего следует избегать

Мальтитол (сахарозаменитель из крахмала) в больших количествах может вызвать дискомфорт в пищеварении, вздутие и негативно влиять на микрофлору кишечника. Если этот компонент в составе, лучше, чтобы его было минимально.

Жиры: качество имеет значение

Лучший шоколад содержит только какао-масло – это природный и полезный жир, обеспечивающий приятную текстуру.

Вредные заменители

Гидрогенизированные растительные жиры (пальмовое, кокосовое, соевое масло). Они ухудшают качество шоколада, делают его менее полезным и могут оказывать негативное влияние на организм.

Питательная ценность: на что обратить внимание

Оптимальные показатели для качественного шоколада:

Жиры – до 40 г на 100 г, из них насыщены – не больше 20 г.

– до 40 г на 100 г, из них насыщены – не больше 20 г. Углеводы – минимальное содержание сахара или его полное отсутствие.

– минимальное содержание сахара или его полное отсутствие. Клетчатка – 7–10 г на 100 г (чем больше, тем лучше).

Дополнительные ингредиенты: что можно, а что нет

Натуральные орехи, семечки, специи (корица, ваниль, кардамон). Они улучшают вкус и добавляют полезные микроэлементы.

Вредные добавки:

Искусственные ароматизаторы, красители и консерванты могут вызывать аллергические реакции и негативно влиять на организм ребенка.

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