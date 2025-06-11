Как заготовить шпинат на зиму детям: для оладий, супов и котлет

Хотите, чтобы детский рацион был насыщенный витаминами всю зиму? Заготовьте шпинат заранее. Этот простой способ сохраняет зеленый цвет, вкус и аромат. Порционная заморозка позволяет легко добавить шпинат в отдельные блюда: супы, оладьи или котлеты.

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О том, как заготовить шпинат детям на зиму, рассказала фудблогер Виктория Сивак (victoria.syvak) на своей странице в Instagram. Вы получите действительно универсальный продукт.

Пошаговая инструкция

1. Уделите время тщательному мытью листьев: погрузите шпинат в воду, пошевелите, смените воду 2-3 раза. Затем просто ополосните под краном.

2. Около 30-40 секунд держите шпинат в кипящей воде, затем быстро охладите (например, в миске с холодной водой). Этот прием поможет сохранить яркий зеленый цвет и предотвратить горький вкус.

3. Поместите шпинат в блендер, добавьте немного кипяченой воды – так пюре получится нежным. Взбивайте до однородной консистенции, пригодной для детей.

4. Разлейте пюре в силиконовые формочки: "палочки" или кусочки. Когда полностью замерзнут, переложите в zip-пакеты. Такие порции легко добавить в любое блюдо при необходимости.

Как использовать

Оладьи и блины: добавьте 1-2 "палочки" замороженного шпината в смесь – получите яркую, витаминную выпечку.

добавьте 1-2 "палочки" замороженного шпината в смесь – получите яркую, витаминную выпечку. Котлеты: заменяет часть фарша, добавляет сочности и цвета.

заменяет часть фарша, добавляет сочности и цвета. Супы: под конец варки бросьте замороженную порцию – получите насыщенный зеленый оттенок.

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