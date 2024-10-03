Как заставить ребенка есть разнообразную еду: эксперт предложил хитрый трюк

Дети часто могут быть привередливыми и отказываться от полезной пищи: овощей, фруктов, рыбы. И это на самом деле большая проблема, потому что для хорошего самочувствия и умственной активности нужны витамины. Но ситуацию можно исправить с помощью одного простого трюка.

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О том, как вызвать интерес к полезной еде у ребенка, рассказала врач Мария из Великобритании на своей странице в TikTok. Она привлекла к эксперименту и своего сына.

Проблема в том, что сейчас в информационном пространстве много рекламы не слишком полезной пищи. При этом, ролики созданы таким образом, что у детей они вызывают особый интерес. В результате, ребенок хочет какие-то определенные продукты, а от разнообразной полезной пищи отказывается.

Но эксперт делится одним действенным методом: "Он состоит в том, чтобы заставить детей немного больше исследовать пищу, потому что иногда они не хотят ее есть – это что-то новое и необычное для них".

Такой прием женщина предложила своему сыну: "Я очень хочу, чтобы мой сын ел перец, поэтому я дала ему несколько перцев и сказала: "Тебе не нужно их есть, ты можешь делать все, что хочешь". Вот разделочная доска, вот нарезанный нож , поиграй". Он "любил это" и играл с перцами около часа. Он порезал их на маленькие кусочки и спросил, можно ли их приготовить, чтобы он мог их попробовать.

Таким образом ребенок думает о продукте "положительно". И, со временем, обязательно будет есть разнообразную пищу в том количестве. в которой захочет.

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