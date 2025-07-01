Какие овощи и фрукты дать ребенку в июле: гайд для родителей

В июле на рынках больше всего свежих овощей и ягод. Это отличное время, чтобы разнообразить детский рацион натуральными сезонными продуктами. Они не только вкусные, но и легко усваиваются, ведь выросли без необходимости в хранении или транспортировке. Но важно знать, что именно лучше выбирать и какие сочетания наиболее удачные для детей. Правильный подход к летнему меню поможет сделать питание более сбалансированным.

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О том, какие фрукты и овощи дать ребенку в июле, рассказала нутрициолог Роксолана Герасимив (roksolana.harasymiv) в Instagram. Шпаргалка будет очень полезной для родителей.

В июле стоит обратить внимание прежде всего на молодые овощи

Например, молодой картофель – хорошая основа для пюре или запеканок. Морковь, кабачки, свекла, цветная капуста и брокколи подходят для приготовления легких супов, овощных рагу или на пару. Их удобно добавлять в пюре или комбинировать с кашами. Огурцы, помидоры, перец и зеленая фасоль – идеальные для свежих салатов. Но лучше давать их в термически обработанном виде, особенно для младших детей.

Полезным дополнением к блюдам является зелень: укроп, петрушка, зеленый лук, а также молодой чеснок. Их лучше добавлять в конце приготовления – для сохранения вкуса. Также в июле есть молодая капуста, которую можно использовать в тушеных блюдах или голубцах. Не стоит забывать о зеленом горошке – нежный и сладкий, он подходит детям даже отдельно.

Фрукты в июле особенно разнообразные. Абрикосы, персики, яблоки, голубика, малина, смородина, ежевика, крыжовник – все это доступно именно сейчас. Их можно подавать свежими, готовить компоты или желе, добавлять к кашам. Для легких перекусов – прекрасно подходят дыня и арбуз, но в небольших количествах. Все эти ягоды и фрукты желательно тщательно мыть и при необходимости очищать от косточек.

Для баланса в детском меню важно сочетать овощи, фрукты и крупы. Например, овощные супы с гречкой, рисом или кукурузной крупой, фруктовые запеканки с манкой или сыром, перекусы с натуральным йогуртом и ягодами. Такой подход позволит не только разнообразить блюда, но и сделать летний рацион по-настоящему вкусным и полезным.

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