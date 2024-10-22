Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Осень дарит нам множество полезных и вкусных продуктов. Каждый из трех месяцев уникальный по своему наполнению. Именно в октябре много разнообразных плодов, которые обязательно следует добавить в рацион ребенка.

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О суперфудах, которые стоит добавить в рацион детей, рассказала эксперт по детскому питанию Юлия Шитенко (mommy.blog.ua) на своей странице в Instagram. Все эти продукты не только полезные, но и вкусные.

Мускатная тыква

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Источник витаминов A, C и E. Антиоксиданты в тыкве улучшают зрение, состояние кожи и иммунитет, а клетчатка поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Обычная тыква также богата витаминами A и C, калием и бета-каротином, что делает его идеальным для поддержания иммунной системы.

Груша

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Великолепный источник клетчатки. Также груши содержат антиоксиданты, помогающие бороться со стрессом.

Яблоки

Не только вкусные, но очень полезные. Они снижают уровень холестерина, поддерживают здоровье сердца, нормализуют уровень сахара в крови и защищают организм от воспалений.

Батат

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Сладкий и питательный. Он богат витаминами A и C, а также содержит много калия, который поддерживает здоровье мышц и нервной системы.

Морковь

Известна своим высоким содержанием бета-каротина, что важно для зрения. Морковь также улучшает иммунитет и здоровье кожи.

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Пастернак

Полезен для сердца и сосудов, поскольку содержит фолиевую кислоту, витамин C и клетчатку. Он также улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Виноград

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет. Он также помогает нормализовать уровень железа в крови.

Хурма

Богата витамином C и антиоксидантами, укрепляет иммунвтет и улучшает настроение.

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Свекла

Это настоящий суперфуд для здоровья сердца и сосудов. Содержит фолиевую кислоту, железо и антиоксиданты, улучшающие кровообращение и повышающие энергию.

Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

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