Какие продукты можно предлагать ребенку в октябре: сезонный гид

Осень дарит нам множество полезных и вкусных продуктов. Каждый из трех месяцев уникальный по своему наполнению. Именно в октябре много разнообразных плодов, которые обязательно следует добавить в рацион ребенка.

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О суперфудах, которые стоит добавить в рацион детей, рассказала эксперт по детскому питанию Юлия Шитенко (mommy.blog.ua) на своей странице в Instagram. Все эти продукты не только полезные, но и вкусные.

Мускатная тыква

Источник витаминов A, C и E. Антиоксиданты в тыкве улучшают зрение, состояние кожи и иммунитет, а клетчатка поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Обычная тыква также богата витаминами A и C, калием и бета-каротином, что делает его идеальным для поддержания иммунной системы.

Груша

Великолепный источник клетчатки. Также груши содержат антиоксиданты, помогающие бороться со стрессом.

Яблоки

Не только вкусные, но очень полезные. Они снижают уровень холестерина, поддерживают здоровье сердца, нормализуют уровень сахара в крови и защищают организм от воспалений.

Батат

Сладкий и питательный. Он богат витаминами A и C, а также содержит много калия, который поддерживает здоровье мышц и нервной системы.

Морковь

Известна своим высоким содержанием бета-каротина, что важно для зрения. Морковь также улучшает иммунитет и здоровье кожи.

Пастернак

Полезен для сердца и сосудов, поскольку содержит фолиевую кислоту, витамин C и клетчатку. Он также улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Виноград

Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет. Он также помогает нормализовать уровень железа в крови.

Хурма

Богата витамином C и антиоксидантами, укрепляет иммунвтет и улучшает настроение.

Свекла

Это настоящий суперфуд для здоровья сердца и сосудов. Содержит фолиевую кислоту, железо и антиоксиданты, улучшающие кровообращение и повышающие энергию.

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