Какие продукты не стоило есть детям в СССР: их 'нашпиговывали' химией

До сих пор очень часто можно услышать, что продукты, которыми питались жители СССР, были полезными, вкусными и изготовленными исключительно из натуральных ингредиентов. Считалось, что в стране не существует пальмового масла и искусственных красителей, поэтому пища полностью натуральная. Данный миф базируется на ГОСТах, контролировавших качество продуктов.

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Но, как оказалось, всем известные ГОСТы контролировали только процесс производства, в то время как в продукты активно добавлялись разнообразные консерванты, эмульгаторы и красители, иногда очень сомнительного качества. FoodOboz рассказывает о топ-5 продуктах, которые не следовало есть детям из-за того, что они были буквально "нашпигованы" химией.

Сосиски и колбасы

Согласно ГОСТу №23670-79, в колбасных изделиях предполагалось наличие не менее 70% мяса. Однако точной рецептуры не было, поэтому производители могли изменять состав продукции по собственному желанию, чтобы не прерывать процесс. Также допускалось использование таких составляющих, как картофель, субпродукты и сухожилия.

С сосисками ситуация была еще хуже. Согласно ГОСТу, при их приготовлении можно было использовать только 5% мяса. Остальные составляющие – меланж, обрезки свинины и субпродукты.

Пирожное "Картошка"

Это пирожное – отличный пример того, как экономично и грамотно использовать разнообразные остатки кондитерских изделий на фабриках. Для его приготовления никто никогда не выпекал бисквит. Вместо него использовали всевозможные крошки и обрезки, которые оставались от нормальных тортов.

Отслеживать качество и свежесть этого пирожного было практически невозможно. В качестве крема использовали сливочное масло, которое часто заменяли на маргарин.

Маргарин "Бутербродный"

Этот продукт предлагалось использовать вместо сливочного масла при приготовлении бутербродов. Его качество вызвало множество вопросов из-за большого количества растительных и минеральных жиров.

Его нельзя было использовать для термической обработки. Попав на сковороду, он мгновенно начинал давать запах горевших нефтепродуктов.

Торт "Птичье молоко"

Это первый торт, официально зарегистрированный в СССР. Однако оригинальный рецепт этого десерта оказался слишком дорогим для жителей страны, поэтому его пришлось существенно удешевить. Для этого "элитный" агар-агар заменяли обычным желатином или крахмалом, а яйца – меланжем.

В результате, вкус блюда терял свою выразительность. Также начинка могла приобретать желтоватый оттенок и довольно специфический запах.

Пельмени в коробках

В СССР никого было не удивить пельменями, продаваемыми в картонных коробках. Довольно часто этот продукт таял, после чего подвергался повторной заморозке. В результате пельмени слипались в один сплошной ком, а начинка начинала самостоятельно отделяться от теста.

Сами же пельмени были довольно невкусными, ведь мяса в начинке практически не было. Его заменяли непонятной массой серого цвета, с мощным чесночно-перечным привкусом.

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