12 популярных блюд, которыми кормили детей в столовых в СССР

Детство в СССР оставило многим незабываемые воспоминания о вкусе еды из школьных столовых. Для кого-то это были любимые блюда, а для других – настоящее испытание. Хотя все рецепты готовились по государственным стандартам (ГОСТ), кулинарные подходы могли значительно отличаться в разных школах.

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Редакция OBOZ.UA делится подборкой из 12 популярнейших блюд, которые чаще всего появлялись в меню школьных столовых. Большинство современных детей точно отказались бы от некоторой еды из этого перечня.

1. Оладьи

Эти рыхлые блины подавали с медом, сгущенкой или повидлом. Они являлись идеальным вариантом завтрака или десерта.

2. Макароны с сосисками

Это блюдо было желательным для большинства школьников. Сосиски часто воспринимались как более вкусный заменитель мяса.

3. Сырная запеканка

Питательный завтрак и одновременно десерт. Запеканку обычно подавали со сгущенкой или вареньем.

4. Сырники

Популярное блюдо из сыра, которое из-за трудоемкости готовили реже, чем запеканку, но дети ее обожали.

5. Омлет

Школьный омлет отличался своим великолепием. Приготовить такой дома было сложно, поэтому он пользовался особой популярностью.

6. Тушеная рыба под маринадом

Рыбное филе с морковью и луком. Хотя дети не всегда ее любили, это блюдо было постоянным элементом меню.

7. Картофельное пюре с котлетой

Кухонные машины перетирали картофель до идеальной гладкости, а котлеты тушили в подливке, что придавало им сочность.

8. Винегрет

Бюджетный салат из отварных овощей. Он был распространен не только в школах, но и заводских столовых.

9. Молочная вермишель

Популярное блюдо для завтрака. Из-за молочной пенки дети часто ее не любили.

10. Чай и компот

Сладкий черный чай с ароматом цитрусовых или компот из сухофруктов всегда сопровождали обеды.

11. Кисель

Густой ягодный напиток подавали с булочкой как десерт.

12. Пирожки

Их готовили жареными или печеными, с начинками из капусты, картофеля, повидла или печени.

Эти блюда остаются символом школьных столовых советских времен. Они отражают не только гастрономические предпочтения этого периода, но и традиции массового питания, направленного на обеспечение питательности и доступности.

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