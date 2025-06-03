Какие продукты стоит добавить в рацион детей в июне: экспертный список

В начале лета стоит обратить особое внимание на сезонные овощи и фрукты, которые не только вкусные, но и полезные для здоровья детей. Июнь – идеальное время для обновления детского рациона свежими продуктами, обеспечивающими организм необходимыми витаминами и минералами. Выбор сезонных плодов поможет укрепить иммунитет и поддержать энергию малышей в период активного роста.

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О перечне продуктов, которые стоит включить в детское меню в июне, рассказала нутрициолог Роксолана Герасимив (roksolana.harasymiv) в Instagram. Такая шпаргалка будет очень удобной для родителей.

Сезонные овощи и зелень

Молодой картофель. Богат витаминами группы B и C, его можно варить, запекать или готовить на пару

Молодая морковь. Содержит бета-каротин, способствующий здоровью глаз и кожи.

Редиска. Источник витамина C и клетчатки, имеет легкий острый вкус, который нравится многим детям.

Кабачки. Нежные на вкус, легко усваиваются, подходят для приготовления пюре и запеканок.

Молодая капуста. Богата витамином K и клетчаткой, ее можно использовать в салатах и супах.

Зелень. Петрушка, укроп, шпинат, руккола – источники витаминов и минералов, которые можно добавлять в различные блюда.

Сезонные фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды – важная часть детского рациона летом. В июне рекомендуется обратить внимание на такие продукты

Клубника. Богата витамином C и антиоксидантами, ее можно употреблять свежей или добавлять в десерты.

Малина. Содержит витамины группы B и клетчатку, способствует нормализации пищеварения.

Черешня. Источник витамина C и калия, имеет сладкий вкус, который нравится детям.

Абрикосы. Содержат витамин A и железо, полезны для зрения и кроветворения.

Смородина. Богата витамином C, укрепляет иммунитет и имеет приятный кисловатый вкус.

Рекомендации по употреблению

Выбирайте продукты без повреждений и с ярким цветом.

Сочетайте разные овощи и фрукты, чтобы обеспечить полноценное питание.

Используйте щадящие методы термической обработки, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

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