Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

Суп – это блюдо, которое родители часто добавляют в ежедневный рацион ребенка. И совсем не зря, потому что это очень питательно и сытно. Но малыши часто не любят, когда бульон слишком жирный. На этот случай есть следующий рецепт.

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Идея приготовления легкого супа с тефтельками для детей опубликована на странице фудблогера babyfeeding pro в Instagram. В составе много овощей, а также полезная чечевица.

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

Ингредиенты на 1,5-2 л воды:

  • тефтельки из нежирной говядины (без соли) – 150 г
  • лук – 0,5 шт.
  • морковь – 0,5 шт.
  • болгарский перец – четвертинка
  • картофель – 3 шт.
  • красная или желтая чечевица – 1,5-2 стакана
  • масло ГХИ – 1 ч.л.
  • зелень (укроп, петрушка) – по желанию
  • разрешены специи или немного соли

Способ приготовления:

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

1. В кастрюлю налить воду, довести до кипения.

2. Тем временем тушить на масле ГХИ морковь и лук до полной мягкости (перец добавить по желанию).

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

3. Важно, чтобы овощи не были коричневыми с виду, они должны быть слегка золотистыми, но при этом полностью мягкими. Температуру для тушения можно выбрать среднюю или ниже средней.

4. Когда вода закипела, добавить тефтели и варить на среднем огне 15-20 минут.

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

5. Добавить картофель, варить почти до готовности.

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

6. Затем добавить хорошо промытую чечевицу, варить 10-15 минут до полной мягкости. Она должна быть полностью развареная.

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

7. Добавить пассированные овощи, зелень, разрешенные по возрасту специи. Варить еще 5 минут.

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

8. Если нужно, взбить суп блендером или разомкнуть вилкой.

Какой легкий и нежирный суп приготовить для ребенка: простой рецепт

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