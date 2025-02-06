Какой сок выбрать для ребенка, чтобы был безопасным: основные советы

Соки часто считаются полезными для детей, но не все из них действительно безопасные. Многие магазинные варианты содержат избыток сахара, фруктозно-глюкозный сироп и почти не имеют полезных веществ. Чрезмерное употребление такого сока может оказывать негативное влияние на организм ребенка, в частности на работу печени и уровень сахара в крови. Однако если правильно выбирать продукт, сок может стать частью сбалансированного питания.

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О том, как выбрать самый лучший сок для ребенка, чтобы он приносил пользу, а не вред, рассказала натрициологи Анна Бойко на своей странице в Facebook. Экспертша отметила, сколько сока можно давать ребенку.

Какие соки опасные для ребенка

Соки с добавленным сахаром или фруктозно-глюкозным сиропом. Если в составе указаны сахар, фруктоза, сиропы – лучше отказаться от такого напитка. Избыток фруктозы при регулярном употреблении может отрицательно влиять на работу печени, а также вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Это может сделать ребенка капризным, возбужденным и влиять на его эмоциональное состояние.

Концентрированные соки и нектары. Пакетированные соки часто производятся из концентрата, в процессе обработки которого теряется большинство витаминов и минералов. Фактически это напиток с высоким содержанием сахара, который только имитирует пользу фруктов.

Как выбрать безопасный сок для ребенка

Чистый состав. Выбирайте сок, в составе которого есть только натуральные фрукты или овощи, без добавленных подсластителей, красителей и консервантов.

Соки с мякотью или фруктовым пюре. Такие соки сохраняют часть клетчатки, что помогает организму лучше усваивать сахар и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Свежевыжатые соки. Если есть возможность лучше готовить сок самостоятельно из свежих фруктов и овощей. Однако даже такие соки нужно давать ребенку в умеренных количествах.

Разбавление водой. Натуральные соки содержат много природного сахара, поэтому для маленьких детей лучше разбавлять их водой в соотношении 1:1. Это поможет снизить нагрузку на организм и сохранить баланс питательных веществ.

Сколько сока можно давать ребенку

До 1 года – сок не рекомендуется

1-3 года – не более 100 мл в день

4-6 лет – до 150 мл в день

7 лет и старше – максимум 200 мл в день.

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