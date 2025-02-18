Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Рыба является важной частью рациона ребенка, ведь содержит белок, полезные жиры и другие питательные вещества. Однако родители часто сомневаются, какую именно рыбу выбрать, чтобы она была безопасной и полезной. Некоторые виды могут содержать тяжелые металлы, а другие могут вызвать трудности с употреблением из-за наличия мелких косточек. Важно правильно выбирать рыбу и знать, какие сорта лучше добавить в рацион.

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О том, какие варианты рыбы наиболее безопасны, а каких стоит избегать, рассказали эксперты по prykorm ua в Instagram. Рекомендации помогут родителям правильно организовать рацион ребенка.

Какую рыбу можно давать детям:

хек

минтай

треска

скумбрия

камбала

пикша

зубатка

сельдь (не соленый)

лосось

форель

сардина

сибас

дорадо

палтус

кефаль

анчоус

консервированный тунец

Эти виды рыбы содержат минимальное количество тяжелых металлов и имеют мягкую текстуру, что облегчает их употребление детьми. Другие виды рыбы можно употреблять, но не чаще раза в неделю.

Какую рыбу не рекомендуется давать детям:

рыба-меч

акула

марлин

королевская макрель

крупноглазый тунец

глубоководный окунь

Эти виды накапливают большое количество ртути из-за длительной жизни и питания более мелкой рыбой. Употребление такой рыбы может быть опасным, особенно для детей.

Как правильно подавать рыбу детям

1. Удаляйте все косточки – лучший способ подачи рыбы для малышей – в виде филе, измельченного на мелкие кусочки.

2. Готовьте блюда без агрессивных специй – можно приготовить рыбные котлеты, суфле или добавить рыбу в суп.

3. Выбирайте качественную рыбу – если это речная рыба, важно знать, что водоем, где его выловили, чистый.

Сколько рыбы должно быть в рационе ребенка

Следует включать две порции рыбы в неделю, сочетая жирную (лосось, сардина, сельдь) и нежирную (минтай, щепа, хек).

Примерный размер порции:

до 3 лет – 30 г

3-7 лет – 50-70 г

7-10 лет – 80-100 г

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