Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей
Рыба является важной частью рациона ребенка, ведь содержит белок, полезные жиры и другие питательные вещества. Однако родители часто сомневаются, какую именно рыбу выбрать, чтобы она была безопасной и полезной. Некоторые виды могут содержать тяжелые металлы, а другие могут вызвать трудности с употреблением из-за наличия мелких косточек. Важно правильно выбирать рыбу и знать, какие сорта лучше добавить в рацион.
О том, какие варианты рыбы наиболее безопасны, а каких стоит избегать, рассказали эксперты по prykorm ua в Instagram. Рекомендации помогут родителям правильно организовать рацион ребенка.
Какую рыбу можно давать детям:
- хек
- минтай
- треска
- скумбрия
- камбала
- пикша
- зубатка
- сельдь (не соленый)
- лосось
- форель
- сардина
- сибас
- дорадо
- палтус
- кефаль
- анчоус
- консервированный тунец
Эти виды рыбы содержат минимальное количество тяжелых металлов и имеют мягкую текстуру, что облегчает их употребление детьми. Другие виды рыбы можно употреблять, но не чаще раза в неделю.
Какую рыбу не рекомендуется давать детям:
- рыба-меч
- акула
- марлин
- королевская макрель
- крупноглазый тунец
- глубоководный окунь
Эти виды накапливают большое количество ртути из-за длительной жизни и питания более мелкой рыбой. Употребление такой рыбы может быть опасным, особенно для детей.
Как правильно подавать рыбу детям
1. Удаляйте все косточки – лучший способ подачи рыбы для малышей – в виде филе, измельченного на мелкие кусочки.
2. Готовьте блюда без агрессивных специй – можно приготовить рыбные котлеты, суфле или добавить рыбу в суп.
3. Выбирайте качественную рыбу – если это речная рыба, важно знать, что водоем, где его выловили, чистый.
Сколько рыбы должно быть в рационе ребенка
Следует включать две порции рыбы в неделю, сочетая жирную (лосось, сардина, сельдь) и нежирную (минтай, щепа, хек).
Примерный размер порции:
- до 3 лет – 30 г
- 3-7 лет – 50-70 г
- 7-10 лет – 80-100 г
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