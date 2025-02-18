Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Рыба является важной частью рациона ребенка, ведь содержит белок, полезные жиры и другие питательные вещества. Однако родители часто сомневаются, какую именно рыбу выбрать, чтобы она была безопасной и полезной. Некоторые виды могут содержать тяжелые металлы, а другие могут вызвать трудности с употреблением из-за наличия мелких косточек. Важно правильно выбирать рыбу и знать, какие сорта лучше добавить в рацион.

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О том, какие варианты рыбы наиболее безопасны, а каких стоит избегать, рассказали эксперты по prykorm ua в Instagram. Рекомендации помогут родителям правильно организовать рацион ребенка.

Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Какую рыбу можно давать детям:

  • хек
  • минтай
  • треска
  • скумбрия
  • камбала
  • пикша
  • зубатка
  • сельдь (не соленый)
  • лосось
  • форель
  • сардина
  • сибас
  • дорадо
  • палтус
  • кефаль
  • анчоус
  • консервированный тунец

Эти виды рыбы содержат минимальное количество тяжелых металлов и имеют мягкую текстуру, что облегчает их употребление детьми. Другие виды рыбы можно употреблять, но не чаще раза в неделю.

Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Какую рыбу не рекомендуется давать детям:

  • рыба-меч
  • акула
  • марлин
  • королевская макрель
  • крупноглазый тунец
  • глубоководный окунь
Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Эти виды накапливают большое количество ртути из-за длительной жизни и питания более мелкой рыбой. Употребление такой рыбы может быть опасным, особенно для детей.

Как правильно подавать рыбу детям

1. Удаляйте все косточки – лучший способ подачи рыбы для малышей – в виде филе, измельченного на мелкие кусочки.

Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

2. Готовьте блюда без агрессивных специй – можно приготовить рыбные котлеты, суфле или добавить рыбу в суп.

3. Выбирайте качественную рыбу – если это речная рыба, важно знать, что водоем, где его выловили, чистый.

Сколько рыбы должно быть в рационе ребенка

Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей

Следует включать две порции рыбы в неделю, сочетая жирную (лосось, сардина, сельдь) и нежирную (минтай, щепа, хек).

Примерный размер порции:

Какую рыбу безопасно давать детям, а от какой лучше отказаться: рекомендации для родителей
  • до 3 лет – 30 г
  • 3-7 лет – 50-70 г
  • 7-10 лет – 80-100 г

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