Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

Воздушное и низкокалорийное суфле можно очень легко приготовить из сезонной клубники. Такой десерт будет особенно актуальным для детей. Вместо сахара стоит использовать заменитель, а для основы возьмите йогурт без наполнителей.

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Идея приготовления нежного клубничного десерта опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Суфле просто тает во рту.

Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

Ингредиенты:

  • клубника – 500 г (можно взять замороженную)
  • йогурт – 400 г
  • желатин – 2 ст.л.
  • вода – 150 мл.
  • заменитель сахара

Способ приготовления:

Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

1. Залить желатин водой, оставить набухать

2. Взбить блендером клубнику, йогурт и заменитель сахара.

Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

3. Влить желатин.

Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

4. Взбить до появления пузырьков.

5. Перелить в форму.

Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

6. Отправить на несколько часов в холодильник (лучше на ночь).

7. Разрезать на кусочки и наслаждаемся.

Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

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