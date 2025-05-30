Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов

Воздушное и низкокалорийное суфле можно очень легко приготовить из сезонной клубники. Такой десерт будет особенно актуальным для детей. Вместо сахара стоит использовать заменитель, а для основы возьмите йогурт без наполнителей.

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Идея приготовления нежного клубничного десерта опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Суфле просто тает во рту.

Ингредиенты:

клубника – 500 г (можно взять замороженную)

йогурт – 400 г

желатин – 2 ст.л.

вода – 150 мл.

заменитель сахара

Способ приготовления:

1. Залить желатин водой, оставить набухать

2. Взбить блендером клубнику, йогурт и заменитель сахара.

3. Влить желатин.

4. Взбить до появления пузырьков.

5. Перелить в форму.

6. Отправить на несколько часов в холодильник (лучше на ночь).

7. Разрезать на кусочки и наслаждаемся.

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