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Клубничный десерт, как облачко, для детей: готовится всего из пяти ингредиентов
Воздушное и низкокалорийное суфле можно очень легко приготовить из сезонной клубники. Такой десерт будет особенно актуальным для детей. Вместо сахара стоит использовать заменитель, а для основы возьмите йогурт без наполнителей.
Идея приготовления нежного клубничного десерта опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Суфле просто тает во рту.
Ингредиенты:
- клубника – 500 г (можно взять замороженную)
- йогурт – 400 г
- желатин – 2 ст.л.
- вода – 150 мл.
- заменитель сахара
Способ приготовления:
1. Залить желатин водой, оставить набухать
2. Взбить блендером клубнику, йогурт и заменитель сахара.
3. Влить желатин.
4. Взбить до появления пузырьков.
5. Перелить в форму.
6. Отправить на несколько часов в холодильник (лучше на ночь).
7. Разрезать на кусочки и наслаждаемся.
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