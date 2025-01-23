Когда и сколько ребенку можно давать хлеб, чтобы это было безопасно: советы экспертов

Хлеб – важный продукт в рационе большинства семей, но когда и в каком количестве его можно давать малышу? Все зависит от возраста ребенка, его способности жевать и привыкания к другим продуктам, в частности аллергенам. Не все виды хлеба одинаково полезные, поэтому важно знать, как выбрать и как правильно подготовить этот продукт для маленького ребенка.

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Рекомендациями, которые помогут вам безопасно ввести хлеб в детский рацион и избежать неприятностей, поделились эксперты prykorm_ru на странице в Instagram. Есть несколько важных нюансов, на которые следует обратить внимание.

С какого возраста можно давать хлеб

Оптимальный возраст – 6 месяцев, но при условии, что ребенок уже научился хорошо жевать и вы ввели в рацион глютен и другие распространенные аллергены. Если ребенок находится на пюреобразном прикорме, давать хлеб или корочки для "почесать десны" не рекомендуется. Это безопасно только тогда, когда малыш перешел на прикорм кусочками.

Свежий хлеб опасен из-за того, что он образует липкую массу во рту, которая может осложнить дыхание или застрять в горле. Поэтому лучше предлагать вчерашний хлеб или немного подсушить его в духовке, на сковороде или в тостере.

Как правильно подготовить хлеб для малыша

Подсушите или выберите хлеб вчерашней выпечки. Это поможет избежать образования липкой текстуры, которая может повредить ребенку.

Срежьте корочки. Они могут быть слишком жесткими для детских десен.

Нарежьте удобно.

Для детей от 6 месяцев – полоски хлеба шириной с палец.

С 8-9 месяцев, когда ребенок начинает пользоваться пинцетным восторгом, полоски можно разрезать на маленькие кубики.

Добавьте полезные намазки. Легкий слой сливочного сыра, масла, давленного авокадо, паштета, ореховой пасты, хумуса или другого натурального продукта сделает хлеб вкуснее и полезнее.

Как выбрать безопасный и полезный хлеб

1. Цельнозерновой хлеб. Отдавайте предпочтение хлебу из муки первой, второй сорта или ржаной муки. Он содержит больше питательных веществ, чем хлеб из муки высшего сорта.

2. Без маргарина и гидрогенизированных жиров. Эти компоненты могут быть вредны для здоровья ребенка.

3. Без сахара. Выбирайте хлеб без добавленного сахара, патоки, сиропов или других подсластителей.

4. Минимум соли. Идеально, если хлеб содержит менее 1 г соли на 100 г продукта. В случае большего содержания ограничьте его потребление, особенно до года.

5. Без орехов и крупных зерен. Целые орехи и зерна могут быть опасными для десен ребенка.

6. Меньше добавок. Избегайте хлеба с консервантами, стабилизаторами, эмульгаторами или другими искусственными примесями.

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