Когда ребенок может впервые попробовать фастфуд: отвечает эксперт

Фастфуд давно стал частью современного ритма жизни. Он доступный, вкусный, привлекательный для детей, а реклама только подогревает интерес. Многие родители задаются вопросом: можно ли разрешать ребенку такую пищу, и если да, то с какого возраста? Действительно ли гамбургеры и картофель фри – это сплошной вред, или все же иногда можно сделать исключение?

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О том, когда ребенок может впервые попробовать фастфуд, рассказала диетолог Елена Мотова в эксклюзивном комментарии изданию Village. Есть несколько важных нюансов, которые следует учесть.

Почему фастфуд считается вредным

Фастфуд – это быстрая еда, содержащая избыточное количество калорий, жира, сахара и соли. Основная проблема заключается не только в высокой калорийности, но и низкой питательной ценности. Ребёнок, съев бургер, получает много энергии, но не получает необходимых витаминов, минералов и клетчатки. Кроме того, во многих блюдах содержатся трансжиры – это вредные вещества, негативно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Всемирная организация здравоохранения даже рекомендует полностью исключить из рациона.

С какого возраста можно давать ребенку фастфуд

Четких рекомендаций нет, но диетологи сходятся во мнении: чем позже, тем лучше. Малышам до трех лет такая еда вообще не нужна. В этом возрасте формируется пищеварительная система и тяжелая, жирная пища может спровоцировать проблемы с желудком. После трех лет можно позволить ребенку попробовать что-нибудь из фастфуда, но крайне редко и в небольших количествах.

Оптимальный возраст первого знакомства – 5-7 лет, но даже тогда важно следить за качеством пищи. Лучше всего – готовить домашние альтернативы: сделать бургер из цельнозернового хлеба, нежирного мяса и свежих овощей, приготовить картофель фри в духовке вместо жарки во фритюре.

Как минимизировать вред

Контролируйте количество. Фастфуд – это не ежедневный рацион, а редкое угощение.

Выбирайте менее вредные варианты. Вместо жареного куриного крылышка можно взять куриное филе на гриле, а вместо газированного напитка – воду или натуральный сок.

Не используйте еду как награду. Фразы типа "Если съешь овощи, получишь бургер" формируют неправильное восприятие пищи.

Будьте примером. Если родители регулярно питаются полезной пищей, ребенок с большей вероятностью примет такие привычки.

Стоит ли запрещать фастфуд полностью

Запреты – это не лучшая стратегия. Если ребенку категорически не разрешать что-либо, интерес только возрастет, и при первой возможности он съест вдвое больше. Лучше научить ребенка правильному отношению к пище, объяснить, почему одни продукты полезнее других, и дать выбор. Тогда в будущем она сможет самостоятельно делать осознанные решения по своему питанию.

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