Котлеты без лишнего жира для детей: запекаются в духовке
Если ваш ребенок не любит жирные котлеты – воспользуйтесь следующим рецептом. Изделия запекаются в духовке, что делает их достаточно диетическими. При этом, фарш будет сочным.
Идея приготовления сочных запеченных котлет в духовке опубликована на странице фудблогера cooking_suzeva в Instagram. Малышам такое блюдо точно понравится.
Ингредиенты:
- индюшиное филе (можно готовый фарш) – 350 г
- яйца – 1 шт.
- любимые специи и панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Взбить измельчителем или мелко нарезать филе, добавить яйцо, 1 ст.л панировочных сухарей и специи.
2. Все перемешать.
3. Обратите внимание, что в составе есть соль, поэтому регулируйте количество если даете маленьким деткам.
4. При необходимости добавьте еще панировочных сухарей в фарш.
5. На смазанный противень выложить сформованные и обваленные в сухарях котлеты.
6. Поставить в разогретую на 180 духовку на 30-40 минут.
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