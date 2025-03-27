Котлеты без лишнего жира для детей: запекаются в духовке

Если ваш ребенок не любит жирные котлеты – воспользуйтесь следующим рецептом. Изделия запекаются в духовке, что делает их достаточно диетическими. При этом, фарш будет сочным.

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Идея приготовления сочных запеченных котлет в духовке опубликована на странице фудблогера cooking_suzeva в Instagram. Малышам такое блюдо точно понравится.

Ингредиенты:

индюшиное филе (можно готовый фарш) – 350 г

яйца – 1 шт.

любимые специи и панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Взбить измельчителем или мелко нарезать филе, добавить яйцо, 1 ст.л панировочных сухарей и специи.

2. Все перемешать.

3. Обратите внимание, что в составе есть соль, поэтому регулируйте количество если даете маленьким деткам.

4. При необходимости добавьте еще панировочных сухарей в фарш.

5. На смазанный противень выложить сформованные и обваленные в сухарях котлеты.

6. Поставить в разогретую на 180 духовку на 30-40 минут.

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