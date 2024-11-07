Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса
Вместо привычных бутербродов с большим количеством колбасы и разных начинок, для детей на перекус можно сделать мини-сэндвичи. Они прекрасно поместятся в ланчбоксе, и не нужно брать много разнообразных емкостей. Это не только вкусно, но очень удобно.
Простой идеей маленьких сэндвичей для перекуса ребенку в школу поделилась эксперт по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram. В дополнение можно положить любимые фрукты, овощи и печенье.
Что понадобится для такого перекуса:
- тостовый хлеб
- маленькие сосиски
- шпажки
Способ приготовления:
1. Из каждого кусочка хлеба отрезать шкурки.
2. Разрезать на прямоугольники.
3. Положить маленькие колбаски.
4. Свернуть в рулетики.
5. Нанизать на шпажки.
6. Положить в ланчбокс.
7. В другие емкости ланчбокса положить овощи, фрукты и печенье.
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