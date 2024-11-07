Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

Вместо привычных бутербродов с большим количеством колбасы и разных начинок, для детей на перекус можно сделать мини-сэндвичи. Они прекрасно поместятся в ланчбоксе, и не нужно брать много разнообразных емкостей. Это не только вкусно, но очень удобно.

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Простой идеей маленьких сэндвичей для перекуса ребенку в школу поделилась эксперт по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram. В дополнение можно положить любимые фрукты, овощи и печенье.

Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

Что понадобится для такого перекуса:

  • тостовый хлеб
  • маленькие сосиски
  • шпажки

Способ приготовления:

Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

1. Из каждого кусочка хлеба отрезать шкурки.

2. Разрезать на прямоугольники.

Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

3. Положить маленькие колбаски.

Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

4. Свернуть в рулетики.

5. Нанизать на шпажки.

Крошечные сэндвичи из тостового хлеба: идеальный вариант для школьного ланчбокса

6. Положить в ланчбокс.

7. В другие емкости ланчбокса положить овощи, фрукты и печенье.

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