Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

Чистый четверг – особый день перед Пасхой, когда в каждом доме царит чистота, а хозяйки готовят праздничные блюда. Одним из таких традиционных вкусностей является кукуцы – маленькие сдобные булочки, которые особенно любят дети. Эта выпечка происходит из Гуцульщины и имеет глубокое символическое значение: их пекли на здоровье, благополучие и в память об умерших. По традиции кукуцы готовили женщины, а малыши нетерпеливо ждали их, говоря: "Еще одна ночка – и кукуцы".

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О том, как приготовить кукуцы на чистый четверг, рассказала фудблогер Елена Зеленяк (foodstories.helen ) в Instagram. Эти булочки можно делать сладкими или солеными, с изюмом или маком, а глаза им часто делали из зернышек яблок.

Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

Ингредиенты:

  • 500 г пшеничной муки
  • 200 мл теплого молока
  • 100 г сливочного или оливкового масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 10 г сухих дрожжей или 25 г свежих
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного сахара (для сладкого варианта)
  • 100 г изюма или мака (по желанию)
  • яичный желток + 1 ст.л. молока (для смазывания)

Способ приготовления:

Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 1 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки. Перемешать и оставить на 15 минут, пока опара начнет пениться.

2. В большой миске смешать муку, сахар, соль, ванильный сахар (если готовите сладкий вариант). Добавить опару, яйца и растопленное масло или оливковое масло. Замесите мягкое эластичное тесто.

Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

3. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось вдвое.

4. Тесто разделить на небольшие шарики. Придать им форму птичек – сделать головку, а хвостик надрезать ножницами. Глаза можно сделать из зерен яблока или шоколадных капель.

Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

5. Выложить кукуцы на противень, застеленный пергаментом, оставить еще на 20 минут для того, чтобы подошло.

6. Смазать булочки желтком, смешанным с молоком, и по желанию посыпать маком.

Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

7. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.

8. Готовые кукуцы охладить на решетке и подавать с маслом или яйцами.

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