Кукуцы для детей в Чистый четверг: как приготовить украинскую традиционную выпечку к празднику

Чистый четверг – особый день перед Пасхой, когда в каждом доме царит чистота, а хозяйки готовят праздничные блюда. Одним из таких традиционных вкусностей является кукуцы – маленькие сдобные булочки, которые особенно любят дети. Эта выпечка происходит из Гуцульщины и имеет глубокое символическое значение: их пекли на здоровье, благополучие и в память об умерших. По традиции кукуцы готовили женщины, а малыши нетерпеливо ждали их, говоря: "Еще одна ночка – и кукуцы".

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О том, как приготовить кукуцы на чистый четверг, рассказала фудблогер Елена Зеленяк (foodstories.helen ) в Instagram. Эти булочки можно делать сладкими или солеными, с изюмом или маком, а глаза им часто делали из зернышек яблок.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

200 мл теплого молока

100 г сливочного или оливкового масла

100 г сахара

2 яйца

10 г сухих дрожжей или 25 г свежих

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного сахара (для сладкого варианта)

100 г изюма или мака (по желанию)

яичный желток + 1 ст.л. молока (для смазывания)

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 1 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки. Перемешать и оставить на 15 минут, пока опара начнет пениться.

2. В большой миске смешать муку, сахар, соль, ванильный сахар (если готовите сладкий вариант). Добавить опару, яйца и растопленное масло или оливковое масло. Замесите мягкое эластичное тесто.

3. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось вдвое.

4. Тесто разделить на небольшие шарики. Придать им форму птичек – сделать головку, а хвостик надрезать ножницами. Глаза можно сделать из зерен яблока или шоколадных капель.

5. Выложить кукуцы на противень, застеленный пергаментом, оставить еще на 20 минут для того, чтобы подошло.

6. Смазать булочки желтком, смешанным с молоком, и по желанию посыпать маком.

7. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.

8. Готовые кукуцы охладить на решетке и подавать с маслом или яйцами.

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