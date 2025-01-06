Квашеная капуста: как сделать не такой кислой для ребенка и когда можно давать

Ни для кого не секрет, что квашеная капуста полна витаминами и полезными минералами, столь необходимыми для здоровья человека. Поэтому данный продукт следует употреблять как взрослым, так и детям. Из квашеной капусты готовят первые блюда, салаты и начинку для различных мучных изделий.

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Часто квашеная капуста бывает слишком кислой и дети отказываются ее есть. Однако недавно в Instagram детский нутрициолог Нина Дубровская рассказала, как сделать этот продукт менее кислым. Благодаря этому лайфхаку продукт полюбят все дети.

Как сделать квашеную капусту менее кислой?

1. Возьмите готовую квашеную капусту и нарежьте на меньшие куски.

2. Добавьте свежую морковь, натертую на терке.

3. Заправьте оливковым маслом, тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Такую капусту можно предлагать детям от 1 года. Но перед потреблением и процедурой уменьшения уровня кислотности следует промыть ее под холодной проточной водой.

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