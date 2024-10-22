Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

Суфле из тыквы достаточно легкое и сладкое, поэтому оно точно понравится детям. К тому же это замечательный источник витаминов. Поэтому вместе с отличным вкусом вы также получаете пользу.

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Идея приготовления легкого тыквенного суфле, которое понравится детям, опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. В составе достаточно простые, натуральные компоненты.

Ингредиенты:

тыкву – 500 г (для своих рецептов я выбирала тыквы сорта "Баттернат" в Сильпо)

вода – 100 мл.

цедра из 1 апельсина

белый шоколад – 50 г

желатин – 30 г + вода 120 мл

мед – 40 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.

2. Очищенную тыкву нарезать на кубики.

3. Запекать 40 минут при температуре 200 градусов, взбить блендером.

4. Добавить мед, воду, апельсиновую цедру, белоснежный шоколад.

5. Нагреть на огне до появления первых пузырьков, до кипения не доводить.

6. Снять с огня, добавить желатин.

7. Размешать до растворения желатина, дать полчаса остыть.

8. Взбить пюре миксером минут 15 до пышной пены (масса должна слегка литься из венчика).

9. В застеленную пищевой пленкой форму вылить готовый мусс.

10. Разровнять, накрыть пищевой пленкой и отправить на ночь в холодильник.

11. Далее снять пленку и порезать десерт на кусочки.

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