Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

Суфле из тыквы достаточно легкое и сладкое, поэтому оно точно понравится детям. К тому же это замечательный источник витаминов. Поэтому вместе с отличным вкусом вы также получаете пользу.

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Идея приготовления легкого тыквенного суфле, которое понравится детям, опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. В составе достаточно простые, натуральные компоненты.

Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

Ингредиенты:

  • тыкву – 500 г (для своих рецептов я выбирала тыквы сорта "Баттернат" в Сильпо)
  • вода – 100 мл.
  • цедра из 1 апельсина
  • белый шоколад – 50 г
  • желатин – 30 г + вода 120 мл
  • мед – 40 г

Способ приготовления:

Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.

2. Очищенную тыкву нарезать на кубики.

3. Запекать 40 минут при температуре 200 градусов, взбить блендером.

Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

4. Добавить мед, воду, апельсиновую цедру, белоснежный шоколад.

5. Нагреть на огне до появления первых пузырьков, до кипения не доводить.

6. Снять с огня, добавить желатин.

Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

7. Размешать до растворения желатина, дать полчаса остыть.

8. Взбить пюре миксером минут 15 до пышной пены (масса должна слегка литься из венчика).

Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

9. В застеленную пищевой пленкой форму вылить готовый мусс.

Легкий тыквенный десерт, который понравится детям

10. Разровнять, накрыть пищевой пленкой и отправить на ночь в холодильник.

11. Далее снять пленку и порезать десерт на кусочки.

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