Легкий завтрак для детей 1 января: чтобы разгрузить желудок после застолья

После новогодних праздников детский организм нуждается в легком и питательном завтраке, чтобы восстановить силы и облегчить работу желудочно-кишечного тракта. Следует выбрать блюда, содержащие необходимые витамины и микроэлементы, но не перегружающие пищеварительную систему. Предлагаем рецепт творожной запеканки с изюмом, который будет вкусным и полезным началом дня для вашего ребенка.

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Идея приготовления простейшей творожной запеканки для детей опубликована на странице фудблогерки Елизаветы с ником lizzie62424 в TikTok. Блюдо получается очень нежным, мягким и достаточно полезным.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 600 г

сливки 30% – 150 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

манная крупа – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сочетаем в миске кисломолочный творог, сливки.

2. Добавляем сахар и яйца.

3. Засыпаем сахар, ванильный сахар, соль и манку.

4. Все сбиваем до однородности.

5. Форму смазываем маслом или маслом.

6. Выкладываем туда творожную массу.

7. Ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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